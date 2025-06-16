40 лет Шенгену: история европейской свободы без границ
16 июня 2025 года исполняется 40 лет с момента подписания Шенгенского соглашения — документа, который изменил карту Европы и дал миллионам людей возможность путешествовать, жить и работать в других странах без пограничных барьеров. Обзор соглашения сделал собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.
Идея зоны свободного перемещения родилась 14 июня 1985 года. Шенгенское соглашение было подписано в одноименном городе Шенген в Люксембурге пятью странами: Германией, Францией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.
Основная цель — отказ от пограничного контроля между странами и создание зоны свободного передвижения.
В тот момент идея казалась революционной. Европа жила в условиях «холодной войны» с коммунистической системой, подступавшей с Востока. Внутри западной части Старого света действовали жесткие визовые требования и бюрократические барьеры.
И тогда лидеры отдельных государств Европы стали задумываться о единой, открытой Европе.
Однако соглашение вступило в силу 10 лет спустя — в 1995 году. Тогда началось реальное упразднение пограничных пунктов между странами-участницами. Впоследствии зона Шенгена расширялась волнами — особенно после расширения Европейского союза в 2004 и 2007 годах.
Сегодня Шенген включает 27 государств, в том числе и не входящих в ЕС, таких как Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн.
Что дало Шенгенское соглашение?
Свободное передвижение: граждане Евросоюза, резиденты и туристы могут пересекать границы без остановок и проверок. Общий визовый режим: одна виза открывает доступ ко всем странам Шенгена. Символ европейской интеграции: Шенген стал воплощением идеи единой Европы.
В то же время Шенген — не только свобода, но и ответственность, которая подразумевает совместную борьбу с преступностью и миграционными вызовами.
Шенген — это не только открытые границы, но и единые правила. Страны Евросоюза обязаны обеспечивать надежную охрану внешних границ, делиться данными о преступниках, нелегальных мигрантах и визовых заявителях.
В последние годы система Шенгена переживала серьезные вызовы: миграционные кризисы, пандемию COVID-19, всплески терроризма. Некоторые страны временно восстанавливали внутренние пограничные проверки. Однако, несмотря на трудности, идея свободной Европы пока остается жизнеспособной.
Румыния и Болгария с марта 2024 года частично присоединились к Шенгену (по воздуху и морю), и ожидается полное вступление.
Европарламент продолжает настаивать на прозрачности и единых правилах во всех странах Шенгенской зоны.
В честь 40-летия соглашения во многих странах ЕС пройдут выставки, конференции и культурные мероприятия. В ходе текущей сессии Европарламента в Страсбурге планируются отдельные дебаты, посвященные будущему Шенгенских соглашений.
В целом Шенген для европейцев сегодня — это не только повод оглянуться назад, но и задуматься о будущем.
Лидеры ЕС считали, что Шенген должен быть больше, чем геополитическая зона. Это символ доверия, открытости и общего будущего.
За 40 лет Шенгенская зона стала частью европейской повседневности. Паспорта по-прежнему носят в кармане, но границ становится все меньше.
Останется ли свобода передвижения в Европе как главное достижение евроинтеграции, покажет время и воля самих европейцев.
Напомним, Казахстан занял 16-е место в мире по количеству заявлений на шенгенскую визу. В 2024 году казахстанцы подали 179 446 заявлений.