40 лет Шенгену: история европейской свободы без границ

Идея зоны свободного перемещения родилась 14 июня 1985 года. Шенгенское соглашение было подписано в одноименном городе Шенген в Люксембурге пятью странами: Германией, Францией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

Основная цель — отказ от пограничного контроля между странами и создание зоны свободного передвижения.

В тот момент идея казалась революционной. Европа жила в условиях «холодной войны» с коммунистической системой, подступавшей с Востока. Внутри западной части Старого света действовали жесткие визовые требования и бюрократические барьеры.

И тогда лидеры отдельных государств Европы стали задумываться о единой, открытой Европе.

Однако соглашение вступило в силу 10 лет спустя — в 1995 году. Тогда началось реальное упразднение пограничных пунктов между странами-участницами. Впоследствии зона Шенгена расширялась волнами — особенно после расширения Европейского союза в 2004 и 2007 годах.

Сегодня Шенген включает 27 государств, в том числе и не входящих в ЕС, таких как Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн.

Что дало Шенгенское соглашение?

Свободное передвижение: граждане Евросоюза, резиденты и туристы могут пересекать границы без остановок и проверок. Общий визовый режим: одна виза открывает доступ ко всем странам Шенгена. Символ европейской интеграции: Шенген стал воплощением идеи единой Европы.

В то же время Шенген — не только свобода, но и ответственность, которая подразумевает совместную борьбу с преступностью и миграционными вызовами.

Шенген — это не только открытые границы, но и единые правила. Страны Евросоюза обязаны обеспечивать надежную охрану внешних границ, делиться данными о преступниках, нелегальных мигрантах и визовых заявителях.

В последние годы система Шенгена переживала серьезные вызовы: миграционные кризисы, пандемию COVID-19, всплески терроризма. Некоторые страны временно восстанавливали внутренние пограничные проверки. Однако, несмотря на трудности, идея свободной Европы пока остается жизнеспособной.

Румыния и Болгария с марта 2024 года частично присоединились к Шенгену (по воздуху и морю), и ожидается полное вступление.

Европарламент продолжает настаивать на прозрачности и единых правилах во всех странах Шенгенской зоны.

В честь 40-летия соглашения во многих странах ЕС пройдут выставки, конференции и культурные мероприятия. В ходе текущей сессии Европарламента в Страсбурге планируются отдельные дебаты, посвященные будущему Шенгенских соглашений.

В целом Шенген для европейцев сегодня — это не только повод оглянуться назад, но и задуматься о будущем.

Лидеры ЕС считали, что Шенген должен быть больше, чем геополитическая зона. Это символ доверия, открытости и общего будущего.

За 40 лет Шенгенская зона стала частью европейской повседневности. Паспорта по-прежнему носят в кармане, но границ становится все меньше.

Останется ли свобода передвижения в Европе как главное достижение евроинтеграции, покажет время и воля самих европейцев.

Напомним, Казахстан занял 16-е место в мире по количеству заявлений на шенгенскую визу. В 2024 году казахстанцы подали 179 446 заявлений.