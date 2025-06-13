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    12:47, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан занял 16-е место в мире по количеству заявлений на шенгенскую визу

    Согласно SchengenVisaInfo, в 2024 году жители Казахстана подали 179 446 заявлений, передает агентство Kazinform.  

    виза
    Фото: montsame

    В глобальном рейтинге по количеству поданных заявлений на получение шенгенской визы в 2024 году Казахстан занял 16-е место. Жители страны подали 179 446 заявлений, что на 12,8% больше по сравнению с 2023 годом. Это составляет 1,54% от общего количества заявлений, поданных по всему миру.

    Среди стран Центральной Азии Казахстан лидирует со значительным отрывом: граждане Узбекистана подали 58 700 заявлений, Кыргызстана — 28 000, Туркменистана — 7 800, Таджикистана — 4 000.

    Больше всего заявлений казахстанцы подали на визу в Германию — 45 094, или 25% от общего числа. За ней следуют Италия (15%) и Испания (13%). Наименьшее количество заявлений было подано в Нидерланды — всего 20.

    Общий показатель отказов в выдаче шенгенских виз заявителям из Казахстана в прошлом году составил 8,99%, что является одним из самых высоких показателей за последние годы.

    Хорватия лидирует по самому высокому показателю отказов гражданам Казахстана — 81,57%.

    Ранее сообщалось, что Совет ЕС и Европарламент договорились о постепенном запуске системы EES на границах Евросоюза, которая заменит штамп в загранпаспорте.

    Оригинал материала на английском языке можно прочесть здесь.

    Теги:
    Туризм Закон и право Миграция МИД РК
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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