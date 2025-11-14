Евродепутат предложил космическое сотрудничество с Казахстаном

На этом заседании БЕК обсуждалась растущая роль Казахстана в формировании новой архитектуры транспортной взаимосвязанности между Европой и Азией.

Участие в заседании приняли представители государственных органов Казахстана и Европейского Союза, бизнес-ассоциаций, экспертного и научного сообщества, логистических компаний и финансовых институтов.

В своем приветственном слове Посол Казахстана в Германии Нурлан Онжанов подчеркнул, что Казахстан занимает все более заметное место в географии цепочек поставок Европейского Союза.

— Это не временное явление, а объективный долгосрочный тренд, основанный на динамичном росте нашего экономического потенциала и развитии инфраструктуры, обеспечивающей связь между континентами. Мы укрепляем партнерство с Европейским Союзом и Германией, особенно в сферах транспорта и логистики, — отметил Посол.

Постоянный представитель Казахстана при ЕС Роман Василенко отметил, что данное мероприятие проходит накануне важной исторической вехи в отношениях Казахстана с ЕС — 10-летия подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое охватывает 29 сфер двустороннего и регионального взаимодействия.

Он обратил внимание участников заседания на динамично развивающееся казахстанско-европейские отношения, в котором вопросы транспортной взаимосвязанности приобретают ключевую роль в дальнейшем укреплении многогранного сотрудничества. Василенко отметил большой интерес Евросоюза в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, который анонсировал выделение около 20 млрд евро для его поддержки, и призвал европейские институты к практической реализации проектов, направленных на преодоление т. н. «узких горлышек» Среднего коридора.

В свою очередь, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс отметил, что Global Gateway — это не только соединение Китая и Европы. Это также развитие межрегиональной торговли и укрепление политики соседства ЕС — соединение Центральной Азии, Кавказа и ЕС с помощью современных, устойчивых транспортных и цифровых коридоров.

— Когда торговля процветает, за ней следуют инвестиции. Надежная логистика позволяет товарам своевременно поступать на рынки, создавая новые цепочки создания стоимости и промышленные партнерства. Без функционирующей транспортной инфраструктуры даже доступ к важнейшим сырьевым материалам теряет смысл, — подчеркнул Хармс.

С докладом об основных направлениях развития транспортной отрасли выступил вице-министр транспорта РК Жанибек Тайжанов.

В ходе подиумной дискуссии были обсуждены перспективы сотрудничества по отдельным секторам, а также опыт и планы немецких и европейских логистических компаний по расширению своей деятельности на территории Казахстана.

Участники заседания отметили, что развитие транспортной инфраструктуры, диверсификация маршрутов и переход к экологически устойчивым решениям становятся ключевыми направлениями партнёрства между Казахстаном и Европейским союзом.

Заседание Берлинского Евразийского клуба подтвердило: Казахстан становится центральным элементом новой системы транспортной взаимосвязанности между Востоком и Западом, укрепляя роль региона в мировой экономике.

Мероприятие также посетил член Европейского парламента Сергей Лагодинский (Германия). В ходе заседания БЕК он дал комментарий казахстанским СМИ.

— Европейский союз открывает заново евразийское пространство. Это очень важно. По понятным геополитическим причинам, нам в Европе надо говорить о новых альянсах, новых союзниках. И естественно, что Казахстан, как большая держава в этом регионе представляет интерес. Более того, Казахстан является первым государством, с которым надо начинать укреплять отношения. Не только потому, что ваша страна является частью важного транспортного коридора. Казахстан — сам по себе важная держава. Евросоюз правильно делает, что постоянно подключает РК к таким мероприятиям как сегодня и «Global Gateway».

Евродепутат отметил, что на повестке сотрудничества также могут быть вопросы о развитии «зеленой энергетики», поскольку Казахстан обладает значительным климатическим потенциалом.

— Во-вторых, ЕС и Казахстан могут усилить сотрудничество в сфере цифровых технологий т. н. «дигитальные» проекты. Мы здесь в Евросоюзе развиваем эту область. И в законодательстве, и в инвестициях. Я знаю, что в Казахстане много молодых специалистов. Нам нужно использовать и этот ресурс. В-третьих, нам нужно говорить о космосе. Мы начинаем сейчас писать закон по космическим технологиям. Мы расширяем инвестиции в космос. Это необходимо по военной и по гражданской стороне. И здесь Казахстан исторически может сыграть большую роль, — отметил Лагодинский.

Ранее сообщалось, что Европарламент приветствует десятую годовщину Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК-ЕС.