Евразийский экономический форум в Бишкеке - о чем говорили лидеры стран ЕАЭС

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Первый Евразийский экономический форум стартовал сегодня в Кыргызстане. В рамках мероприятия состоялось и пленарное заседание, в работе которого приняли участие лидеры стран Евразийского экономического союза. Присутствовал лично на форуме Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находившийся в Бишкеке с официальным визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На площадке Евразийского экономического форума состоялся обмен мнениями представителей государственных органов стран ЕАЭС, независимых экспертов, представителей международных организаций, институтов развития, а также бизнес-структур.

В сегодняшнем заседании приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Премьер-Министр Армении Никол Пашинян, Премьер-Министр Беларуси Роман Головченко, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Кыргызстан председательствует в ЕАЭС

Открыл пленарное заседание, прошедшее в формате видеоконференции, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Обращаясь к участникам форума, он сообщил, что в мероприятии принимают участие более 2 тыс. человек.

В этом году Кыргызстан приступил к своим обязанностям в качестве председательствующей стороны.

«Я воспользовался своим правом выступить с обращением и обозначить приоритеты по реализации важнейших задач интеграции в текущем году. Нашими главными задачами продолжают оставаться: обеспечение так называемых четырех свобод (свобода перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов); своевременная реализация стратегии развития до 2025 года; совместная работа в агропромышленной и промышленной сферах; определение алгоритмов и механизмов реализации программы развития нашей интеграции в целях обеспечения устойчивого экономического роста», - сказал Садыр Жапаров во время пленарного заседания.

Также, как отметил Президент Кыргызстана, важной задачей остается развитие транспортно-логистической инфраструктуры по направлениям «Восток-Запад» и «Север-Юг». Кроме того, он упомянул важность реализации конкретных кооперационных проектов в целях импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности ЕАЭС.

«Эти задачи приобретают особую актуальность в условиях нарастающей турбулентности в мировой политике, избирательных санкций в отношении наших партнеров по Союзу. В такой ситуации нам как никогда необходимо всем оперативно и эффективно реагировать на внешние неблагоприятные факторы», - резюмировал Президент Кыргызстана.

Президент Казахстана - о деятельности ЕАЭС

Выступая на пленарном заседании, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «Евразийский экономический союз показал свою эффективность, в том числе в сложнейших геополитических условиях».

Президент РК подчеркнул, что от торговли во многом зависит жизнь наших народов и именно для этого была создана Евразийская экономическая комиссия. Работу комиссии Глава государства оценил положительно.

Вместе с тем, К. Токаев затронул и вопрос касательно дополнительных полномочий Евразийской экономической комиссии. Так, по его словам, «забегать вперед не стоит, а нужно работать постепенно».

«В конце концов Евразийская экономическая комиссия не является правительством. Это исполнительный орган, которому мы делегировали соответствующие полномочия в соответствии с уставом, подписанным в марте 2015 года. Драматизировать те или иные трудности, которые возникают в процессе развития интеграции, в том числе и в ходе дискуссий, которые проводятся в рамках Евразийской экономической комиссии, мне кажется, не стоит», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Президент нашей страны, Казахстан был, является и будет сторонником развития евразийской интеграции на деловой и прагматической основе.

Премьер-Министр Армении - о реализации цифровой повестки ЕАЭС

Премьер-Министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что Армения принимает активное участие во всех интеграционных процессах в ЕАЭС. По его словам, важнейшей задачей евразийской интеграции является обеспечение свободы и движения услуг.

Также Н. Пашинян подчеркнул важность развития цифровизации.

«Заслуживает особого внимания развитие телекоммуникации, информационных технологий с обеспечением равного доступа к ним. Важным направлением сотрудничества является консолидация усилия IT-сообществ государств-членов с целью активного развития высокотехнологических секторов экономики и полноценная реализация цифровой повестки союза. Технологии - возможность осуществления прорыва в экономике. Это вызов для тех, что хочет идти в ногу с прогрессом человечества. Именно эта сфера имеет стратегическое значение для Армении. Поскольку она является одной из немногих отраслей, для развития которых не нужны порты, выход к морю и богатые недра», - сказал Н. Пашинян.

Президент РФ - о мега-проекте «Большая Евразия»

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания форума заявил о том, что важно активнее развивать сотрудничество ЕАЭС с зарубежными партнерами. По его словам, нужно информировать партнеров о выгодах и преимуществах работы с Евразийским экономическим союзом.

В. Путин предложил сформировать стратегию экономического развития ЕАЭС.

«Назрело время сформировать комплексную стратегию развития большого Евразийского партнерства. И она должна отражать ключевые международные вызовы, стоящие перед нами, а также определять перспективные цели и содержать инструменты и механизмы для их достижения», - сказал он.

Президент РФ добавил, что необходимо продумать дальнейшие шаги по развитию системы торговых и инвестиционных соглашений, в том числе с участием государств-членов ШОС, АСЕАН и БРИКС.

«Большая Евразия - это без преувеличения большой цивилизационный проект и главная идея заключается в создании общего пространства равноправного сотрудничества для региональных организаций. Большое евразийское партнерство призвано изменить политическую и экономическую архитектуру, стать гарантом стабильности и процветания на всем континенте. Это будет такой центр, который очень многих заинтересует», - сказал Президент России.

В ходе форума Касым-Жомарт Токаев прокомментировал предложение Владимира Путина о создании проекта «Большая Евразия».

«Владимир Владимирович Путин выдвинул очень интересное предложение, сформулировал его должным образом, имеется в виду мега-проект «Большая Евразия». Действительно, это проект, который заслуживает очень детального изучения, обсуждения, и полагаю, что рано или поздно мы подойдем к реализации этого интересного предложения», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Бишкеке.

Глава государства также выступил за привлечение к этому проекту множества стран.

Предложение Беларуси - для стран ЕАЭС

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко призвал расширить использование в государствах ЕАЭС национальных валют при расчетах в торговле. По его мнению, данный вопрос является сейчас «абсолютно неотложным».

«В ближайшее время в мировой экономике ценность и востребованность любой валюты будет определяться возможностью за нее купить те или иные товары или услуги. То есть, на первое место выйдет обеспеченность валюты реальными материальными активами», - сказал Премьер-Министр Беларуси.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению Садыра Жапарова находится с официальным визитом в Кыргызстане.

Главы государства встретились в узком формате, также провели переговоры в расширенном составе.

Касым-Жомарт Токаев назвал успешным ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита кыргызского лидера в Казахстан.

По окончании переговоров в узком и широком форматах Президенты Казахстана и Кыргызстана провели брифинг для представителей средств массовой информации.



