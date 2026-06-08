European Open в Эстонии: результаты казахстанских дзюдоистов

В Таллине (Эстония) завершился турнир по дзюдо серии European Open, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Сборную Казахстана на соревнованиях представили семь спортсменов. Однако до финального блока дошел только один дзюдоист.

В весовой категории свыше 100 килограммов Ардак Сериков поборолся за бронзу, уступив Федору Ярошенко (Украина).

Даурен Сюкенов (до 60 кг), Табылды Бигамбаев (до 66 кг), Оразгельды Уралов (до 81 кг), Сымбат Тагай (до 48 кг) потерпели поражение в своих первах встречах.

Ернар Кенескан в весе до 73 килограммов дошел до третьего раунда, где проиграл ирландцу Джошуа Грину. В этой же категории Магжан Алжанов завершил турнир во втором круге.

Ранее сообщалось, что казахстанские паралимпийцы выиграли 12 медалей на чемпионате Азии по каноэ.