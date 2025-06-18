Euronews: Авиация Казахстана вырастет в три раза - что за этим стоит?

Как отметили в программе, уже шесть лет в стране действует политика «Открытого неба», которая открыла возможности для расширения международных связей. Благодаря этому иностранные авиакомпании могут выполнять рейсы в третьи страны с посадкой в Казахстане — это так называемая пятая свобода воздуха. На сегодняшний день режим «Открытого неба» действует в 15 аэропортах страны.

Среди ключевых достижений — исключение Казахстана из «черного списка» Европейского союза. Сейчас страна соблюдает международные стандарты безопасности на уровне 82%, что выше среднего мирового показателя. Этот уровень сопоставим с такими странами ЕС, как Дания и Польша, и является лучшим среди стран СНГ.

В Казахстане также создается специализированный центр по расследованию авиационных происшествий — это важный элемент системы безопасности, который отслеживает Международная организация гражданской авиации (ICAO). Вопрос стал особенно актуальным после крушения самолета авиакомпании AZAL возле Актау в декабре прошлого года.

Вместе с ICAO Казахстан разрабатывает генеральный план развития авиационной отрасли до 2050 года. Он охватывает строительство новых аэропортов, развитие аэронавигации, повышение безопасности и обновление авиапарка.

Согласно прогнозам Министерства транспорта, в течение пяти лет пассажиропоток в стране достигнет 26 миллионов человек, будет открыто 200 международных маршрутов, а парк воздушных судов превысит 220 самолетов. В 2024 году казахстанские авиакомпании уже запустили 12 международных рейсов, включая направления в Мумбаи, Прагу и Джидду. В этом году ожидается открытие еще 16 маршрутов, в том числе в Рим, Шанхай и Белград.

Авиационный сектор Казахстана представлен национальным перевозчиком Air Astana, его лоукостером Fly Arystan, а также частными авиакомпаниями SCAT Airlines и Qazaq Air. Казахстан остается единственной страной в Центральной Азии, которая вывела свою национальную авиакомпанию на биржу. Сегодня Air Astana, один из лидеров регионального рынка, возглавляет Питер Фостер.

Фото: кадр из видео Euronews

Глава компании сообщил, что после IPO инвесторы сохраняют высокую заинтересованность, а Air Astana объявила о крупнейших в своей истории дивидендах. Фостер подчеркнул, что успех компании основан на контроле издержек, высоком уровне сервиса и соблюдении стандартов безопасности.

По словам Фостера, компания активно развивает международные партнерства и расширяет свое присутствие на зарубежных рынках.

— Сейчас мы ведем переговоры с China Southern в Китае, также обсуждаем сотрудничество с индийскими авиакомпаниями. Недавно мы подписали код-шеренговое соглашение с Japan Airlines для выхода на японский рынок. Есть и другие направления для сотрудничества, например, техническое обслуживание. Мы сейчас беседуем в нашем ангаре, где есть полноценный центр техобслуживания Airbus трехсотой серии. Также мы создали новую компанию Air Astana Terminal Services, которая будет предоставлять аэропортовые услуги как в Казахстане, так и, возможно, за его пределами, - отметил глава авиакомпании.

Правительство страны также продолжает открывать рынок для иностранных лоукостеров. В Казахстан заходят индийская Spice Jet, южнокорейские Eastar Jet и Tway Air, а также тайская AirAsia X. Контроль над крупными авиационными проектами осуществляет Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

- В сравнении с другими крупными игроками мы показываем отличные результаты. наш показатель EBITDA составляет 26% - один из самых высоких в отрасли. Рост выручки по сравнению с 2023 годом составил почти 13 %. Показатель EBITDA вырос на 16,1 %. Эти цифры подтверждают профессионализм нашей команды и ту ценность, которую мы создаем в рамках Air Astana. У нас сеть маршрутов более чем в 70 направлений. Мы видим в Air Astana катализатор экономического роста в регионе, ведь мы не только создаем более 6000 рабочих мест, но и привлекаем туристов в Казахстан, содействуем гостиничному бизнесу и укрепляем деловые связи между Казахстаном и другими странами, - отметил председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

Фото: кадр из видео Euronews

Казахстан также планирует почти в три раза увеличить объемы авиагрузоперевозок — до 500 тысяч тонн в течение пяти лет. Ключевыми хабами станут аэропорты в Астане, Алматы, Актобе, Караганде и Шымкенте. В Астане планируется масштабная реконструкция аэропорта стоимостью около одного миллиарда евро с участием компании из ОАЭ. В проекте — строительство второй взлетно-посадочной полосы, третьего пассажирского терминала, грузового терминала и целого аэропортового города с логистическими зонами, гостиницами и торговыми комплексами.

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев отметил, что в последние годы отрасль демонстрирует устойчивый рост.

— За последние пять лет наша авиация показала потрясающий рост – по 10-15% в год. Если говорить про Алматы – это один из крупнейших аэропортов Центральной Азии. TAV Group планирует инвестировать 302 миллиона долларов в его развитие как мультимодального хаба: грузовой транспорт и авиация. Другой перспективный проект – аэропорт Актау. Турецкая компания UID планирует вложить свыше миллиарда долларов в создание мультимодального хаба, - сказал Талгат Ластаев.

Фото: кадр из видео Euronews

Говоря о будущем авиационного сектора, он подчеркнул:

— Авиационная отрасль Казахстана вырастет минимум втрое, будет цифровой и высокотехнологичной, с отличным уровнем сервиса. Казахстан станет хабом для грузовых и пассажирских перевозок всего региона. С учетом природных условий и территорий, Казахстан – лучшее место для реализации проектов с беспилотниками. Я думаю, в ближайшие пять лет появятся аэротакси. Казахстан станет одним из лучших мест для развития авиации не только у нас в регионе, но и во всем мире.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан утвердил концепцию развития гражданской беспилотной авиации до 2031 года.