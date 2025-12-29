Eurasian Resources Group вручила награды лучшим партнерам
Традиционно в конце года Eurasian Resources Group (ERG) наградила лучших бизнес-партнеров компании, передает агентство Kazinform.
Претендентами на получение премии ERG Supplier Award автоматически становятся все поставщики товаров, работ и услуг для предприятий Группы, одержавшие победу в конкурсных торгах в течение текущего календарного года, вне зависимости от региона присутствия. Победителей всех номинаций объединяют добросовестное исполнение обязательств, оптимальное соотношение цены и качества, а также неукоснительное соблюдение сроков поставок.
— Сегодня бизнес работает в условиях повышенной турбулентности, обусловленной как геополитическими факторами, так и общей ситуацией в горно-металлургической отрасли. При этом наши требования к качеству закупаемых материалов и оказываемых услуг остаются неизменно высокими. От правильного выбора партнера зависит не только устойчивость производственных объектов, но и будущее наших родных городов. Среди победителей — компании самого разного масштаба: от региональных поставщиков до крупных международных брендов. Награда ERG Supplier Award — это не только признание заслуг, но и выражение нашей искренней благодарности за многолетние и надежные партнерские отношения. Особенно приятно видеть эти награды на престижных отраслевых выставках, — отметил генеральный директор Коммерческого центра ERG Руслан Мулюкбаев.
Компания продолжает демонстрировать устойчивый рост доли отечественных производителей в закупках товаров, работ и услуг. По итогам 2025 года она превысила 70%, это порядка 1,3 трлн тенге. Это подтверждает высокий уровень компетенций и доверие со стороны крупного казахстанского бизнеса.
В этом году ERG продолжила практику заключения офтейк-контрактов с отечественными предприятиями, направленных на развитие локального производства и импортозамещение. В 2025 году было подписано восемь новых соглашений на общую сумму 19,1 млрд тенге, а совокупно за период с 2021 по 2025 годы количество таких контрактов достигло 72 на сумму порядка 55 млрд тенге.
Это отражает системный подход компании к поддержке казахстанских производителей.
Дополнительно ERG усилила долгосрочное партнерство с рынком, заключив 951 договоров с казахстанскими производителями на сумму 196 млрд тенге. Активное взаимодействие с отраслевыми ассоциациями, в том числе с Союзом машиностроителей Казахстана, позволило расширить пул надежных поставщиков и реализовать ряд крупных проектов.
К примеру, с ТОО «Промпривод» на производство редукторов, а также договоры на поставку, среди которых можно выделить: ТОО «СВС-Модуль» (изготовление, установку и монтаж металлических конструкций), ТОО «Жігермұнайсервис» (поставку узла разгрузки и запасных частей к оборудованию), и ТОО «РММЗ» ((з/ч к оборудованию) и другие.
Премия ERG Supplier Award была учреждена шесть лет назад с целью отметить высокий профессионализм, надежность и безупречное качество товаров, работ и услуг, поставляемых партнерами Группы. Награда является выражением особой признательности ERG за многолетнее сотрудничество и ответственный подход к выполнению контрактных обязательств.
Инициатором премии выступает Коммерческий центр ERG — единый оператор централизованных закупок товаров и услуг Группы. С момента основания в 2016 году Коммерческий центр последовательно реализует инициативы по повышению операционной эффективности и совершенствованию закупочных процессов в ERG.
— В 2024 году наша компания — Таврида Электрик Астана была признана лучшим поставщиком в категории «Энергетическое оборудование». Сегодня ERG — один из лидеров горной металлургии нашей страны с высокими стандартами безопасности, качества и корпоративной этики. Общность высоких требований в построении бизнеса стала основой сотрудничества наших компаний. Полученная награда — это результат долголетних партнерских отношений и качественный показатель того, что работа ведется в правильном направлении, — отметил директор департамента продаж ТОО «Таврида Электрик Астана» Семен Завгородний.
Сергей Сыченко, один из учредителей компании-победителя 2025 года в категории Фильтрационный материал — ТОО «Текстильная Компания „Техноткань“ — подчеркнул:
— Для нашей команды — это по-настоящему значимое признание. Быть выбранными одним из лучших партнеров Группы в категории «Фильтрационный материал» среди большого числа поставщиков — большая ответственность и подтверждение того, что наш подход и качество отечественного производства соответствуют самым высоким требованиям и стандартам. Мы искренне благодарны за доверие и высокую оценку нашей работы. Уверены, что впереди у нашего партнерства еще много важных совместных проектов.
По итогам ERG Supplier Award 2025 наградами были отмечены партнеры Группы — лучшие поставщики в следующих категориях:
- «Обогащение руды» — LONGi Magnet Co., Ltd
- «Фильтрационный материал» –ТОО Текстильная Компания «Техноткань»
- «Газоочистное оборудование» — Fujian Longking Co., Ltd.
- «Кабельно-проводниковая продукция» — ООО «Сарансккабель»
- «Электрические двигатели» — ООО «Сибирский электротехнический завод»
- «Оборудование транспортировочное» — ООО «ВИБРО-М»
- «Средства индивидуальной защиты» — АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»
- «Трубная продукция» — ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»
- «Канатная продукция» — ТОО «Kaz-metiz» (Каз-метиз)
- «Горнопроходческие работы» — ТОО «ASС Stroy»
- «Лакокрасочные материалы» — ТОО «Лакра»
- «Металлоконструкции и металлоизделия» — ТОО «ЭкибастузРемЭнергоСервис»
- «Резинотехнические изделия» — ТОО «Восход»
- «Масла и смазки» — ТОО «Авикс Груп»
- «Реактивы и реагенты» — Ecolab Company (Nalco Water)
- «Сетка нержавеющая» — ТОО фирма «КазПромСетка»
- «Ремонт подвижного состава» — ТОО «Рудненское ремонтное депо»
- «Транспортная логистика» — ТОО «Ge Logistics Group»
- «Sustainability Award» — АО «КазАзот»
- «Ответственность за климат» — RHI Magnesita GMBH
Информацию о том, как стать партнером Группы можно узнать на официальном сайте портала закупок torgi.erg.kz