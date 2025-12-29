Eurasian Resources Group вручила награды лучшим партнерам

Претендентами на получение премии ERG Supplier Award автоматически становятся все поставщики товаров, работ и услуг для предприятий Группы, одержавшие победу в конкурсных торгах в течение текущего календарного года, вне зависимости от региона присутствия. Победителей всех номинаций объединяют добросовестное исполнение обязательств, оптимальное соотношение цены и качества, а также неукоснительное соблюдение сроков поставок.

— Сегодня бизнес работает в условиях повышенной турбулентности, обусловленной как геополитическими факторами, так и общей ситуацией в горно-металлургической отрасли. При этом наши требования к качеству закупаемых материалов и оказываемых услуг остаются неизменно высокими. От правильного выбора партнера зависит не только устойчивость производственных объектов, но и будущее наших родных городов. Среди победителей — компании самого разного масштаба: от региональных поставщиков до крупных международных брендов. Награда ERG Supplier Award — это не только признание заслуг, но и выражение нашей искренней благодарности за многолетние и надежные партнерские отношения. Особенно приятно видеть эти награды на престижных отраслевых выставках, — отметил генеральный директор Коммерческого центра ERG Руслан Мулюкбаев.

Компания продолжает демонстрировать устойчивый рост доли отечественных производителей в закупках товаров, работ и услуг. По итогам 2025 года она превысила 70%, это порядка 1,3 трлн тенге. Это подтверждает высокий уровень компетенций и доверие со стороны крупного казахстанского бизнеса.

В этом году ERG продолжила практику заключения офтейк-контрактов с отечественными предприятиями, направленных на развитие локального производства и импортозамещение. В 2025 году было подписано восемь новых соглашений на общую сумму 19,1 млрд тенге, а совокупно за период с 2021 по 2025 годы количество таких контрактов достигло 72 на сумму порядка 55 млрд тенге.

Это отражает системный подход компании к поддержке казахстанских производителей.

Дополнительно ERG усилила долгосрочное партнерство с рынком, заключив 951 договоров с казахстанскими производителями на сумму 196 млрд тенге. Активное взаимодействие с отраслевыми ассоциациями, в том числе с Союзом машиностроителей Казахстана, позволило расширить пул надежных поставщиков и реализовать ряд крупных проектов.

Фото: ERG

К примеру, с ТОО «Промпривод» на производство редукторов, а также договоры на поставку, среди которых можно выделить: ТОО «СВС-Модуль» (изготовление, установку и монтаж металлических конструкций), ТОО «Жігермұнайсервис» (поставку узла разгрузки и запасных частей к оборудованию), и ТОО «РММЗ» ((з/ч к оборудованию) и другие.

Премия ERG Supplier Award была учреждена шесть лет назад с целью отметить высокий профессионализм, надежность и безупречное качество товаров, работ и услуг, поставляемых партнерами Группы. Награда является выражением особой признательности ERG за многолетнее сотрудничество и ответственный подход к выполнению контрактных обязательств.

Инициатором премии выступает Коммерческий центр ERG — единый оператор централизованных закупок товаров и услуг Группы. С момента основания в 2016 году Коммерческий центр последовательно реализует инициативы по повышению операционной эффективности и совершенствованию закупочных процессов в ERG.

— В 2024 году наша компания — Таврида Электрик Астана была признана лучшим поставщиком в категории «Энергетическое оборудование». Сегодня ERG — один из лидеров горной металлургии нашей страны с высокими стандартами безопасности, качества и корпоративной этики. Общность высоких требований в построении бизнеса стала основой сотрудничества наших компаний. Полученная награда — это результат долголетних партнерских отношений и качественный показатель того, что работа ведется в правильном направлении, — отметил директор департамента продаж ТОО «Таврида Электрик Астана» Семен Завгородний.

Сергей Сыченко, один из учредителей компании-победителя 2025 года в категории Фильтрационный материал — ТОО «Текстильная Компания „Техноткань“ — подчеркнул:

— Для нашей команды — это по-настоящему значимое признание. Быть выбранными одним из лучших партнеров Группы в категории «Фильтрационный материал» среди большого числа поставщиков — большая ответственность и подтверждение того, что наш подход и качество отечественного производства соответствуют самым высоким требованиям и стандартам. Мы искренне благодарны за доверие и высокую оценку нашей работы. Уверены, что впереди у нашего партнерства еще много важных совместных проектов.

Фото: ERG

По итогам ERG Supplier Award 2025 наградами были отмечены партнеры Группы — лучшие поставщики в следующих категориях:

«Обогащение руды» — LONGi Magnet Co., Ltd

«Фильтрационный материал» –ТОО Текстильная Компания «Техноткань»

«Газоочистное оборудование» — Fujian Longking Co., Ltd.

«Кабельно-проводниковая продукция» — ООО «Сарансккабель»

«Электрические двигатели» — ООО «Сибирский электротехнический завод»

«Оборудование транспортировочное» — ООО «ВИБРО-М»

«Средства индивидуальной защиты» — АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»

«Трубная продукция» — ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»

«Канатная продукция» — ТОО «Kaz-metiz» (Каз-метиз)

«Горнопроходческие работы» — ТОО «ASС Stroy»

«Лакокрасочные материалы» — ТОО «Лакра»

«Металлоконструкции и металлоизделия» — ТОО «ЭкибастузРемЭнергоСервис»

«Резинотехнические изделия» — ТОО «Восход»

«Масла и смазки» — ТОО «Авикс Груп»

«Реактивы и реагенты» — Ecolab Company (Nalco Water)

«Сетка нержавеющая» — ТОО фирма «КазПромСетка»

«Ремонт подвижного состава» — ТОО «Рудненское ремонтное депо»

«Транспортная логистика» — ТОО «Ge Logistics Group»

«Sustainability Award» — АО «КазАзот»

«Ответственность за климат» — RHI Magnesita GMBH

Информацию о том, как стать партнером Группы можно узнать на официальном сайте портала закупок torgi.erg.kz