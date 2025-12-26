РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:34, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Eurasian Milk завершил строительство первой фазы нового завода по глубокой переработке молока в СКО

    Завершено строительство первой фазы нового современного завода и монтаж оборудования по глубокой переработке молока в Северо-Казахстанской области, передает Kazinform.

    Eurasian Milk завершил строительство первой фазы нового завода по глубокой переработке молока в СКО
    Фото: Eurasian Milk

    Этот масштабный проект имеет республиканское значение — его мощность позволяет обеспечить значительную часть рынка страны. Уровень технологического оснащения предприятия является самым передовым в РК и не имеет аналогов в Казахстане, даже в целом в ЕАЭС лишь несколько производств сопоставимы с ним.

    На сегодняшний день завершен монтаж всего оборудования, и предприятие приступило к технологической отладке производственного процесса. Производство ориентировано на выпуск полностью натуральной продукции высокого качества исключительно из сырья, поставляемого фермами Северного Казахстана.

    Eurasian Milk завершил строительство первой фазы нового завода по глубокой переработке молока в СКО
    Фото: Eurasian Milk

    Промышленный запуск всех производственных линий Eurasian Milk планируется в течение первого квартала следующего года. Реализация проекта станет значимым вкладом в развитие молочной промышленности страны, расширение экспортного потенциала и обеспечение внутреннего рынка качественной продукцией местного производства. Завод оснащен линиями по приемке и очистке молока мощностью до 350 тонн в сутки (125 000 тонн в год), а также производственными мощностями для выпуска полутвердых, твердых и мягких сыров, сливочного масла, сгущенного молока, кисломолочной продукции и фасовки в ультра-клин упаковку. Одним из важных направлений стала глубокая переработка молочной сыворотки с выпуском продукции для здорового и спортивного питания.

    Eurasian Milk завершил строительство первой фазы нового завода по глубокой переработке молока в СКО
    Фото: Eurasian Milk

    Завод был возведен в рекордно короткие сроки — менее трех лет с начала строительства до завершения всех монтажных работ, что стало возможным благодаря полной мобилизации ресурсов холдинга Eurasian Foods Corporation, в состав которого входит Eurasian Milk.

    — Мы создавали этот завод с прицелом на будущее, чтобы в Казахстане появилась действительно высокотехнологичная, современная и конкурентоспособная переработка молока, соответствующая лучшим мировым стандартам. Объем инвестиций, освоенных в рамках первого этапа проекта, уже достиг порядка 80 миллионов долларов. Это серьезный вклад не только в развитие одного предприятия, но и в экономику региона в целом. Перед нами стоит амбициозная, но жизненно важная задача — укрепить позиции отечественного продукта на внутреннем рынке, снизить зависимость от импорта и предложить казахстанским потребителям натуральную, качественную и безопасную продукцию. Мы уверены в потенциале нашего проекта, в качестве выпускаемой продукции и в том, что этот завод станет важным элементом в системе продовольственной безопасности и дальнейшего развития агропромышленного комплекса страны, — отметил генеральный директор Eurasian Milk Андрей Гриценко.

    Eurasian Milk завершил строительство первой фазы нового завода по глубокой переработке молока в СКО
    Фото: Eurasian Milk

    Компания реализовала крупнейший в пищевой отрасли РК промышленный инвестиционный проект в одном из приоритетных и важных для населения секторов. Вложив значительную часть собственных средств, Eurasian Milk взяла на себя все риски, связанные с окупаемостью инвестиций. Проект полностью соответствует задачам, поставленным Президентом в сентябрьском Послании народу Казахстана, и приобретает особую значимость на фоне снижения инвестиционной активности. Компания также взяла на себя дополнительные риски, связанные с поставками продукции на внутренний рынок и импортозамещением — это одна из ключевых задач, обозначенных Президентом в Послании.

    Eurasian Milk завершил строительство первой фазы нового завода по глубокой переработке молока в СКО
    Фото: Eurasian Milk

    Первая фаза проекта охватывает строительство производственной и инженерной инфраструктуры общей площадью свыше 10 000 м² и запуск ключевых технологических направлений. Также создана современная энергетическая инфраструктура, включающая водоснабжение, холодоснабжение, пар и электроснабжение, с полным комплексом новых зданий и оборудования.

     

    Eurasian Milk завершил строительство первой фазы нового завода по глубокой переработке молока в СКО
    Фото: Eurasian Milk

    Важнейшим направлением деятельности Eurasian Milk является развитие потенциала казахстанских фермеров, который пока используется не в полной мере. Регион СКО обладает историческими предпосылками для развития молочного фермерства благодаря развитому растениеводству. Однако без стабильного и прозрачного сбыта молока на промышленную переработку рост производства невозможен. Eurasian Milk ставит цель перерабатывать до 125 тыс. тонн фермерского молока в год и получение высокого качества молока — ключевая задача для всех участников рынка, так как для производства качественной, обладающей высокими вкусовыми характеристиками продукции требуется соответствующее сырье. Компания совместно с фермерами работает над улучшением кормов, уходом за животными, контролем их здоровья и снижением себестоимости молока при повышении его качества.

    В данный момент на рынке продуктов глубокой переработки молока в Казахстане представлен преимущественно импорт, что создает серьезную конкуренцию для отечественных производителей. Развитие продаж и импортозамещение остаются сложными задачами для отечественных производителей из-за конкуренции и устойчивого положения импортных товаров в казахстанских торговых сетях.

    — Популяризация отечественного производства на государственном уровне является стратегической задачей. В условиях высокой конкуренции именно государственная политика помогает формировать устойчивый интерес к казахстанской продукции и укрепить доверие к национальным производителям. Опыт развитых стран показывает, что активная поддержка собственных брендов во всех сферах деятельности, в производстве, в торговле и в общем продвижении, повышает ценность отечественных товаров и формирует высокую лояльность потребителей, что становится важным фактором экономической устойчивости, — подчеркнул Андрей Гриценко.

    Теги:
    Молоко Заводы Промышленность
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают