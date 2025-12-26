Eurasian Milk завершил строительство первой фазы нового завода по глубокой переработке молока в СКО

Этот масштабный проект имеет республиканское значение — его мощность позволяет обеспечить значительную часть рынка страны. Уровень технологического оснащения предприятия является самым передовым в РК и не имеет аналогов в Казахстане, даже в целом в ЕАЭС лишь несколько производств сопоставимы с ним.

На сегодняшний день завершен монтаж всего оборудования, и предприятие приступило к технологической отладке производственного процесса. Производство ориентировано на выпуск полностью натуральной продукции высокого качества исключительно из сырья, поставляемого фермами Северного Казахстана.

Фото: Eurasian Milk

Промышленный запуск всех производственных линий Eurasian Milk планируется в течение первого квартала следующего года. Реализация проекта станет значимым вкладом в развитие молочной промышленности страны, расширение экспортного потенциала и обеспечение внутреннего рынка качественной продукцией местного производства. Завод оснащен линиями по приемке и очистке молока мощностью до 350 тонн в сутки (125 000 тонн в год), а также производственными мощностями для выпуска полутвердых, твердых и мягких сыров, сливочного масла, сгущенного молока, кисломолочной продукции и фасовки в ультра-клин упаковку. Одним из важных направлений стала глубокая переработка молочной сыворотки с выпуском продукции для здорового и спортивного питания.

Фото: Eurasian Milk

Завод был возведен в рекордно короткие сроки — менее трех лет с начала строительства до завершения всех монтажных работ, что стало возможным благодаря полной мобилизации ресурсов холдинга Eurasian Foods Corporation, в состав которого входит Eurasian Milk.

— Мы создавали этот завод с прицелом на будущее, чтобы в Казахстане появилась действительно высокотехнологичная, современная и конкурентоспособная переработка молока, соответствующая лучшим мировым стандартам. Объем инвестиций, освоенных в рамках первого этапа проекта, уже достиг порядка 80 миллионов долларов. Это серьезный вклад не только в развитие одного предприятия, но и в экономику региона в целом. Перед нами стоит амбициозная, но жизненно важная задача — укрепить позиции отечественного продукта на внутреннем рынке, снизить зависимость от импорта и предложить казахстанским потребителям натуральную, качественную и безопасную продукцию. Мы уверены в потенциале нашего проекта, в качестве выпускаемой продукции и в том, что этот завод станет важным элементом в системе продовольственной безопасности и дальнейшего развития агропромышленного комплекса страны, — отметил генеральный директор Eurasian Milk Андрей Гриценко.

Фото: Eurasian Milk

Компания реализовала крупнейший в пищевой отрасли РК промышленный инвестиционный проект в одном из приоритетных и важных для населения секторов. Вложив значительную часть собственных средств, Eurasian Milk взяла на себя все риски, связанные с окупаемостью инвестиций. Проект полностью соответствует задачам, поставленным Президентом в сентябрьском Послании народу Казахстана, и приобретает особую значимость на фоне снижения инвестиционной активности. Компания также взяла на себя дополнительные риски, связанные с поставками продукции на внутренний рынок и импортозамещением — это одна из ключевых задач, обозначенных Президентом в Послании.

Фото: Eurasian Milk

Первая фаза проекта охватывает строительство производственной и инженерной инфраструктуры общей площадью свыше 10 000 м² и запуск ключевых технологических направлений. Также создана современная энергетическая инфраструктура, включающая водоснабжение, холодоснабжение, пар и электроснабжение, с полным комплексом новых зданий и оборудования.

Фото: Eurasian Milk

Важнейшим направлением деятельности Eurasian Milk является развитие потенциала казахстанских фермеров, который пока используется не в полной мере. Регион СКО обладает историческими предпосылками для развития молочного фермерства благодаря развитому растениеводству. Однако без стабильного и прозрачного сбыта молока на промышленную переработку рост производства невозможен. Eurasian Milk ставит цель перерабатывать до 125 тыс. тонн фермерского молока в год и получение высокого качества молока — ключевая задача для всех участников рынка, так как для производства качественной, обладающей высокими вкусовыми характеристиками продукции требуется соответствующее сырье. Компания совместно с фермерами работает над улучшением кормов, уходом за животными, контролем их здоровья и снижением себестоимости молока при повышении его качества.

В данный момент на рынке продуктов глубокой переработки молока в Казахстане представлен преимущественно импорт, что создает серьезную конкуренцию для отечественных производителей. Развитие продаж и импортозамещение остаются сложными задачами для отечественных производителей из-за конкуренции и устойчивого положения импортных товаров в казахстанских торговых сетях.