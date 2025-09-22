ETS будет развивать те навыки, которые востребованы в Казахстане — Амит Севак

Главный специалист по тестам отметил, что у каждой страны свой набор потребностей. Каждая система образования, как система K12 или система высшего образования, имеет свои потребности. ETS изучает, какие конкретные потребности существуют сегодня, чтобы помочь развитию экономики и подготовить людей к будущему для поддержания этой экономики.

Отмечается, что преимуществом ETS является реальное понимание использования искусственного интеллекта для поддержки развития людей в процессе тестирования и в других областях образовательного процесса.

— У нас также есть большой опыт в внедрении навыков 21-го века, таких как коммуникация, сотрудничество, креативность, то есть те виды навыков, которые мы отлично умеем измерять. Поэтому мы рассматриваем возможности для развития некоторых из этих способностей в дополнение к измерениям математики и чтения. Навыки XXI века — это те навыки, которые все больше и больше стран стремятся развивать в своей рабочей силе, потому что именно такие навыки все больше востребованы в сфере труда, — отметил Амит Севак.

Ранее сообщалось о комментарии министра науки и высшего образования Саясата Нурбека о встрече Главы государства с руководителями компании ETS и Смитсоновского института в США.