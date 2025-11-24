РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:45, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ETRO, Lamb-Weston и Binggrae: какие компании судятся за свои бренды в Казахстане

    В Министерстве юстиции РК рассказали о судебных разбирательствах, связанных с защитой прав на товарные знаки и объекты интеллектуальной собственности с участием иностранных компаний, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суды
    Коллаж: Kazinform/ Wikipedia/ system.privco.com/ investors.lambweston.com

    В ведомстве отметили, что представители Комитета по правам интеллектуальной собственности в пределах своей компетенции участвуют в судах в качестве ответчика либо третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, по спорам, затрагивающим вопросы интеллектуальной собственности.

    По данным Минюста, в настоящее время в рамках административного судопроизводства рассматриваются иски следующих иностранных компаний:

    • Berlin-Chemie AG (Германия);
    • Binggrae Co., Ltd. (Республика Корея);
    • ETRO S.p.A. (Италия);
    • Lamb - Weston Inc. Delawere corporation (США).

    Всего в период с 2024 по 2025 годы представители Комитета приняли участие в 28 административных делах с участием иностранных физических и юридических лиц, включая вышеуказанные компании.

    Из них иностранные субъекты выступали истцами по 16 делам.

    Что касается наиболее распространенных категорий споров, Минюст уточняет: все 28 административных дел связаны с товарными знаками. 

    Из рассмотренных 16 дел:

    • 6 завершились в пользу Министерства юстиции;
    • 5 - в пользу иностранных компаний;
    • 5 находятся на рассмотрении местных судов.

    Ранее мы писали о том, какие мировые бренды планируют выйти на рынок Казахстана.

    Теги:
    Минюст Торговля Суды Иностранцы Интеллектуальная собственность
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают