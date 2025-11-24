ETRO, Lamb-Weston и Binggrae: какие компании судятся за свои бренды в Казахстане
В Министерстве юстиции РК рассказали о судебных разбирательствах, связанных с защитой прав на товарные знаки и объекты интеллектуальной собственности с участием иностранных компаний, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ведомстве отметили, что представители Комитета по правам интеллектуальной собственности в пределах своей компетенции участвуют в судах в качестве ответчика либо третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, по спорам, затрагивающим вопросы интеллектуальной собственности.
По данным Минюста, в настоящее время в рамках административного судопроизводства рассматриваются иски следующих иностранных компаний:
- Berlin-Chemie AG (Германия);
- Binggrae Co., Ltd. (Республика Корея);
- ETRO S.p.A. (Италия);
- Lamb - Weston Inc. Delawere corporation (США).
Всего в период с 2024 по 2025 годы представители Комитета приняли участие в 28 административных делах с участием иностранных физических и юридических лиц, включая вышеуказанные компании.
Из них иностранные субъекты выступали истцами по 16 делам.
Что касается наиболее распространенных категорий споров, Минюст уточняет: все 28 административных дел связаны с товарными знаками.
Из рассмотренных 16 дел:
- 6 завершились в пользу Министерства юстиции;
- 5 - в пользу иностранных компаний;
- 5 находятся на рассмотрении местных судов.
