ETRO, Lamb-Weston и Binggrae: какие компании судятся за свои бренды в Казахстане

В ведомстве отметили, что представители Комитета по правам интеллектуальной собственности в пределах своей компетенции участвуют в судах в качестве ответчика либо третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, по спорам, затрагивающим вопросы интеллектуальной собственности.

По данным Минюста, в настоящее время в рамках административного судопроизводства рассматриваются иски следующих иностранных компаний:

Berlin-Chemie AG (Германия);

Binggrae Co., Ltd. (Республика Корея);

ETRO S.p.A. (Италия);

Lamb - Weston Inc. Delawere corporation (США).

Всего в период с 2024 по 2025 годы представители Комитета приняли участие в 28 административных делах с участием иностранных физических и юридических лиц, включая вышеуказанные компании.

Из них иностранные субъекты выступали истцами по 16 делам.

Что касается наиболее распространенных категорий споров, Минюст уточняет: все 28 административных дел связаны с товарными знаками.

Из рассмотренных 16 дел:

6 завершились в пользу Министерства юстиции;

5 - в пользу иностранных компаний;

5 находятся на рассмотрении местных судов.

