Это великая дата – Олжас Сулейменов о закрытии ядерного полигона

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошла встреча с общественным деятелем КазССР, поэтом и писателем Олжасом Сулейменовым. Он рассказал об антиядерном движении «Невада-Семипалатинск», передает корреспондент МИА «Казинформ»

Антиядерное движение организовано Олжасом Сулейменовым 28 февраля 1989 года. В этом году движению исполнилось 30 лет.

«40 лет у нас испытывали атомные бомбы. С 1949 по 1989 годы. Мы в 1989 году остановили эти испытания. 19 октября 1989 года был осуществлен последний взрыв на Семипалатинском полигоне. Это великая дата», - сказал он.

Олжас Омарович отметил, что с момента создания движения сразу же более 2 миллиона казахстанцев поддержали призыв «закрыть полигон».

«Вы видели тогда митинг возле Союза писателей (28 февраля возле здания Союза писателей Казахстана собрались тысячи людей - из архива). Это был первый митинг после декабрьских событий 1986 года в Казахстане. Там действительно 1000 людей собралось. И мы решили эту проблему тут же. Создали антиядерное движение «Невада-Семипалатинск», потому что мы понимали, что есть два самых страшных полигона на Земле – это в Неваде (США) и у нас. Они как сиамские близнецы. Мы еще до этого боролись с полигоном Невада. Но толку не было. Потом решили закрыть наш: когда один из близнецов заболеет, то и второму не поздоровается. Это было на самом деле так. После того, как закрыли наш полигон, остановились испытания на всех 5 полигонах планеты», - добавил поэт.

Кроме того, основатель антиядерного движения заявил, что из-за ядерных испытаний количество рождаемости детей с аутизмом стало еще больше, испытания стали одной из причин этого недуга.

«Я видел не просто детей, но и измученных родителей, которые сами уже становятся калеками, когда рождаются такие дети. Сейчас каждый 60-й в Казахстане рождается аутистом. А если бы мы не остановили испытания и они продолжались бы дальше, то не 60, а, может быть, за это время каждый пятый стал бы таким. Вот такое влияние оказали эти взрывы на наше население», - заметил он.

В ходе встречи прозвучало множество вопросов, предложений и слов благодарности в адрес Олжаса Сулейменова.

«Это было непросто, конечно. Пришлось воевать против самой сильной, мощной силы Советского Союза – военно-промышленного комплекса. Он был посильнее партии даже», - ответил Сулейменов на вопрос одного из гостей, не страшно ли было в то время выступить с предложением создать антиядерное движение.

«В то время эта тема заставила всех подняться. Тогда я в своем выступлении сказал, каждый, кто пришлет мне свою подпись, будет и членом нашего движения. Ко мне пришли более 2 миллионов человек и подписали. Большие листы ватмана были заполнены. Все города, аулы, школы, университеты были охвачены этим движением. Все присылали подписи в наш Союз писателей. Но, мы, к сожалению, не сохранили все эти листы – живую историю. Сейчас ни в каком музее вы не найдете столько подписей. Это было самое многолюдное антиядерное движение в мире», - заметил Олжас Сулейменов.

По его словам, в мае 1990 года прошла конференция в Алматы, куда со всех стран мира приехали антиядерщики и люди антивоенного направления.

«Из Америки только более 300 человек приехали. Японцы, французы, весь мир тогда собрался в Алма-Ате. Мы провели конгресс с названием «Избиратели мира против ядерной бомбы». Мы рассчитывали на то, что мир становится более демократичным и сила переходит уже к избирателю, а не к тем, кто избран», - сказал О. Сулейменов.

В январе 1991 года в Нью-Йорке на базе антиядерного движения был создан глобальный антиядерный альянс, куда вошли все общественные антивоенные организации мира.

«Там мы выдвинули первую программу провести межпарламентский референдум, чтобы все парламенты на земле, а их было 200, должны были ответить на один вопрос – нужно ли нам ядерное оружие? Мы знали, что всего несколько стран ответят «да» - для самозащиты или для чего-то другого. Мы знали, какие, но подавляющее большинство парламентов проголосовали бы «нет»… После того, как мы провели конференцию в 1991 году, маршем мира участники этой конференции из Нью-Йорка пошли в Неваду. С Востока на Юго-Запад через всю Америку. Они вышли с плакатом «Казахстан остановил испытания, дело за нами». Все антиядерные движения были небольшими, они были группами. А движение основалось только у нас. Они брали пример с нас», - вспомнил Олжас Омарович.

Стоит отметить, что Второй Конгресс Глобального Антиядерного Альянса состоялся 30 августа 1993 года в Алма-Ате. Рассмотрены три ключевые темы: определение неправительственных путей борьбы против ядерного оружия, экологическое положение в районах ядерных полигонов и их окрестностей, здоровье населения в регионах, где проводились испытания. На антиядерном конгрессе принято решение о создании международного фонда под эгидой ООН для оказания помощи населению районов, пострадавших от ядерных испытаний.

Олжас Сулейменов также добавил, что в 1992 году, после закрытия полигона, жителям Семипалатинской области стали выплачивать постоянные пособия. Пособия получали также и жители штата Невада в США, но в несколько раз больше, чем казахстанцы.

Согласно архивным данным, 18 декабря 1992 года был принят Закон Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне».

Позже в своем интервью Олжас Сулейменов рассказал, сколько было взрывов на Семипалатинском полигоне.

«Около 500 взрывов, из них более 160 взрывов открытых – это в воздухе, на земле. В 1963 году все-таки, благодаря работам нашего ученого Атшабарова - который несколько лет работал со своим коллективом на этом полигоне, исследовал влияние испытания на здоровье людей - мы считаем, что во многом благодаря ему удалось перевести испытания под землю. Уже отказались от открытых взрывов сначала Советский Союз, а потом все остальные страны… Испытания мы остановили в 1989 году, а формально полигон был закрыт в 1991 году (29 августа 1991 года указом Президента Казахской ССР Семипалатинский ядерный полигон был закрыт - согласно архиву). А в августе 1992 года остановились испытания в Неваде. После этого - уже французы... В Неваде испытывали и американцы, и англичане. Поэтому все остановили. В 1996 году остановился Китайский полигон. С этих пор уже не было ни открытых, ни закрытых взрывов», - заключил О. Сулейменов.

С 1949 по 1989 год на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено не менее 468 ядерных испытаний, в которых было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств, в том числе: 125 атмосферных (26 наземных, 91 воздушных, 8 высотных); 343 испытательных ядерных взрыва под землей (из них 215 в штольнях и 128 в скважинах). Были проведены также десятки гидроядерных и гидродинамических испытаний (т. н. «НЦР» — неполные цепные реакции).

Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных в период с 1949-го по 1963 год на Семипалатинском полигоне, в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиме. За пределы полигона вышли радиоактивные облака 55 воздушных и наземных взрывов и газовая фракция 169 подземных испытаний. Именно эти 224 взрыва обусловили радиационное загрязнение всей восточной части территории Казахстана.