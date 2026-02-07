РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:24, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Это стимул к профессиональному росту — депутат о праве на труд в новой Конституции РК

    Конституционное закрепление права на труд является проявлением признания человека труда активным участником экономической и общественной жизни, заявил депутат Мажилиса Максим Рожин, выступая на очередном заседании Комиссии по конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Максим Рожин
    Кадр из видеотрансляци

    По его словам, в правовой системе закрепление ценностей трудолюбия и уважения к труду — это не просто идеологический лозунг, а основа социальной стабильности.

    — Конституционное закрепление права на труд со стороны государства является проявлением признания человека труда активным участником экономической и общественной жизни. Это, прежде всего, уверенность в завтрашнем дне, стимул к самореализации специалиста и его профессиональному росту, а также укрепление чувства справедливости общественного устройства, — сказал Максим Рожин.

    Он также отметил, что в современных условиях труд стал неотъемлемой социальной формой развития страны. В этой связи особую важность, по его мнению, имеет закрепление права на безопасные и гигиеничные условия труда, соответствующие установленным требованиям.

    Отметим, что на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.

    Теги:
    Человек труда Конституция Общество Депутаты Конституционная реформа Политические реформы
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают