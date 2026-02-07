Это стимул к профессиональному росту — депутат о праве на труд в новой Конституции РК

По его словам, в правовой системе закрепление ценностей трудолюбия и уважения к труду — это не просто идеологический лозунг, а основа социальной стабильности.

— Конституционное закрепление права на труд со стороны государства является проявлением признания человека труда активным участником экономической и общественной жизни. Это, прежде всего, уверенность в завтрашнем дне, стимул к самореализации специалиста и его профессиональному росту, а также укрепление чувства справедливости общественного устройства, — сказал Максим Рожин.

Он также отметил, что в современных условиях труд стал неотъемлемой социальной формой развития страны. В этой связи особую важность, по его мнению, имеет закрепление права на безопасные и гигиеничные условия труда, соответствующие установленным требованиям.

Отметим, что на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.