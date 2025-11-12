РУ
    13:12, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Это нонсенс: депутат о критике закона о запрете ЛГБТ со стороны международных правозащитников

    Депутат Мажилиса Никита Шаталов прокомментировал заявления международных правозащитных организаций, призывающих отклонить поправки о запрете пропаганды ЛГБТ, посчитав их нарушением прав человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шаталов
    Фото: instagram.com/shatalkanal

    — Во-первых, никто не может указывать национальным парламентам, какие нормы им принимать. Это нонсенс, чтобы кто-то путем информационного давления навязывал нам свою точку зрения. Говоря о нарушении международных обязательств, эти организации сами своим заявлением нарушают международную практику, пытаясь давить на нас. Это неприемлемо, — заявил депутат Никита Шаталов на заседании Мажилиса.

    Он подчеркнул, что разговоры о нарушении прав человека данным законом не имеют основания и являются искажением фактов.

    — В Казахстане нет и не может быть преследований людей по какому-либо признаку. Это противоречило бы нашей Конституции и основополагающим принципам государства. Вопрос, который сегодня обсуждается, не касается частной жизни граждан. Речь идет исключительно о публичном пространстве, информационном поле и воспитательном влиянии на несовершеннолетних, — добавил депутат.

    Напомним, сегодня депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

