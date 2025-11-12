Это нонсенс: депутат о критике закона о запрете ЛГБТ со стороны международных правозащитников

— Во-первых, никто не может указывать национальным парламентам, какие нормы им принимать. Это нонсенс, чтобы кто-то путем информационного давления навязывал нам свою точку зрения. Говоря о нарушении международных обязательств, эти организации сами своим заявлением нарушают международную практику, пытаясь давить на нас. Это неприемлемо, — заявил депутат Никита Шаталов на заседании Мажилиса.

Он подчеркнул, что разговоры о нарушении прав человека данным законом не имеют основания и являются искажением фактов.

— В Казахстане нет и не может быть преследований людей по какому-либо признаку. Это противоречило бы нашей Конституции и основополагающим принципам государства. Вопрос, который сегодня обсуждается, не касается частной жизни граждан. Речь идет исключительно о публичном пространстве, информационном поле и воспитательном влиянии на несовершеннолетних, — добавил депутат.

Напомним, сегодня депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.



