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Это не только призвание, а образ жизни – старший фельдшер о работе скорой помощи Совминки

Автор:  
Еламан Турысбеков
29 Апреля 2023, 19:30
Это не только призвание, а образ жизни – старший фельдшер о работе скорой помощи Совминки фото из личного архива

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Каждый день сотни тысяч людей по всему миру нуждаются в медицинской помощи, и слаженная работа бригады «неотложки» играет здесь главную роль. Сотрудники СМП гордятся тем, что являются представителями благородной профессии. Для них быть сотрудником «скорой» – это не только работа, это образ жизни: стрессоустойчивость, умение быстро принимать решения в экстремальных условиях и справляться с эмоциональными нагрузками. В честь Дня работника СМП корреспондент МИА «Казинформ» решил узнать об особенностях профессии у старшего фельдшера отделения скорой неотложной медицинской помощи АО «Центральная клиническая больница». (Совминка) Айман Абикенова.

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Отделение скорой помощи в алматинской Совминке одно из старейших. Здесь числятся 31 сотрудник, все они профессионалы своего дела, начиная с диспетчера и заканчивая водителем. Многие из них работают здесь по 15, 20 лет - это Улан Турсунбаев, Сергей Баталин, Бахытжан Тыныбаев, Кайсар Дауен, Назгуль Мырзалы, Каламкас Малибекова, Марияш Дарибаева. Дольше всех трудятся медработники Гульмира Елекенова, Айжан Бекбосынова – 27 и 29 лет соответственно, а также фельдшер Тогжан Джолдасбекова - в этом году она отмечает юбилей – 30 лет в ЦКБ.

Наша героиня Айман Абикенова работает в Совминке с 2010 года. Ее карьера началась в 1994 году после окончания Республиканского медицинского училища в городской станции скорой помощи подстанции №7. По ее словам, самые главные качества, которыми должны обладать сотрудники неотложной помощи – это быстрая реакция, решительность, ответственность, чуткость и, конечно, профессионализм.

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– Работники СМП приезжают порой к тяжелым больным и от их диагноза и манипуляций зависит жизнь человека. Мы работаем командой, это очень важно в скорой: диспетчеру - правильно принять информацию, водителю - быстро довезти, врачу - поставить диагноз, фельдшеру и медсестре - провести манипуляции. У нас в отделении очень хорошо налажена система наставничества. Мы, как опытные специалисты щедро делимся своим умением с новичками, и те быстро адаптируются.

– Почему Вы выбрали эту профессию?

– Потому что мне, в первую очередь, хочется помогать людям. Все пациенты мне как родные. Медицина - моя детская мечта. Мама страдает артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Это подтолкнуло меня пойти в медицину, оказать помощь, в первую очередь, родным, и конечно же, знать как оказать неотложную помощь при экстренных ситуациях.

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– Мы знаем, что работа службы скорой помощи очень непростая. С какими трудностями сталкиваетесь?

– Есть разные сложности, к примеру, зачастую автолюбители не пропускают скорую помощь на дорогах, шлагбаумы не реагируют на сигналы экстренной помощи. Часто можно заблудиться из-за того, что подъезды не подписаны, а номера квартир не указаны нигде, возникают трудности при плохой освещенности домов и подъездов. Также сложно попасть в некоторые дворы из-за припаркованных авто, название улиц отсутствует в некоторых местах. Новые районы еще не внесены в карту города, поэтому по специальному приложению невозможно найти.

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– С какими жалобами чаще всего обращаются пациенты?

– Чаще всего с болями в сердце, травме, неврологическими симптомами, болями в животе, при различных отравлениях, аллергических реакциях.

– Помните ли Вы самый первый вызов в Вашей карьере? Какие эмоции испытали?

– Помню свой первый вызов: мы выезжали в школу из-за того, что 12-летний мальчик порезал руку. Ему была оказана помощь. Но, тогда я переживала, было очень волнительно. Все-таки первый вызов и еще школа, общественное место, к тому же много людей. Самое интересное – тогда все одноклассники мальчика очень волновались, хотя на самом деле рана была незначительная. Все они хотели сопровождать его в стационар, но я уговорила их остаться, успокоила.

– Какой совет можете дать молодым специалистам?

- Тем, кто выбрал профессию фельдшера, медицину – ответственно отнестись к профессии, быть внимательным и чутким, мобильным, идти в ногу с новшествами в медицине. Много учиться и развиваться.


– Что для Вас быть медицинским работником? Это призвание?

– Для меня фельдшер – это не только призвание, но и образ жизни. Горжусь своим выбором!

- Спасибо за интервью!

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