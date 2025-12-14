Это не хобби, а часть моей жизни — 15-летняя беркутчи из ВКО

Она выращивает беркутов, участвует в соревнованиях, воспитывает тазы и уже сегодня думает о том, как сохранить и развивать национальное искусство. Корреспондент агентства Kazinform поговорил с юной беркутчи о пути в саятшылык — искусстве национальной охоты, терпении, ответственности и мечтах.

— Айзере, Вы пришли в соколиную охоту совсем ребенком. Помните тот момент, когда поняли — это ваше?

— Наверное, это было не в один момент. Я с детства была рядом с этим миром. С восьми лет отец брал меня с собой, когда занимался беркутами. И я видела, что это не просто уход за птицей — это ответственность за живое существо. Я наблюдала, как он определяет настроение беркута по взгляду, по поведению, по тому, как тот реагирует на голос. Постепенно я поняла, что соколиная охота — это не про зрелищность, а про терпение и уважение. В нашей семье этим занимались и отец, и дед, и дедушка по материнской линии. А отец вообще впервые поднял беркута в 14 лет в Монголии. Поэтому для меня это не выбор, а естественное продолжение того, с чем я росла, не просто интерес, а наследие нашей семьи.

— Первый самостоятельный опыт с птицей — это всегда испытание. Как он прошел у вас?

— Когда я впервые решила участвовать в соревнованиях по национальным видам спорта, отец доверил мне своего беркута. И начал учить самым важным вещам — не торопиться, не давить на птицу, слушать ее. Мы готовились всего два–три дня. Но даже за это время беркут начал узнавать мой голос. Когда во время состязаний он прилетел ко мне на руку, я почувствовала очень сильные эмоции. Даже не радость победы. Это был момент абсолютного доверия. Ощущение, что между человеком и птицей возникает настоящая связь. Тогда я поняла, если птица тебя принимает — это навсегда. После этого я уже не сомневалась — я хочу идти дальше в этом искусстве.

Фото: личный архив Айзере Маркскызы

— Сегодня вы уже работаете сразу с несколькими беркутами. Это большая ответственность для 15-летнего подростка.

— Да, сейчас у меня три беркута — Акиык, Чемпион и Кандыкоз. Каждый из них со своим характером. С Кандыкозом я участвовала в чемпионате Восточно-Казахстанской области и заняла призовое место. Но для меня важнее даже не результат, а путь к нему. Есть и другие птицы, которых я выращивала с возраста птенцов. Когда видишь, как беркут взрослеет у тебя на глазах, начинаешь по-настоящему понимать, что значит ответственность — не на словах, а в ежедневном уходе.

— Вы подчеркиваете, что в соколиной охоте нет мелочей. В чем это проявляется больше всего?

— В уходе и терпении. Беркут — очень чувствительная птица. Его состояние зависит от питания, режима, внимания. Корм должен быть свежим и чистым. Зимой рабочий вес — около четырех–пяти килограммов, летом, когда питание усиливается, он может доходить до семи–восьми килограммов. Перед соревнованиями птицу держат немного «на легком голоде», чтобы она была собранной. С конца весны до осени беркут проходит линьку — в этот период он не охотится, обновляет оперение, набирается сил. Это время требует особенно бережного отношения. Если где-то ошибешься, птица это сразу почувствует.

— Помимо беркутов вы держите и тазы. Почему именно эта порода?

— Тазы — это продолжение той же культуры охоты. Наших собак зовут Жоламан, Коксерек, Кокжал, Базаралы и Коккутан. В 2024 году я выставляла Базаралы на соревнования. Мне очень нравится их скорость, выносливость и преданность. В охоте тазы действуют быстро и точно, и за этим всегда интересно наблюдать. Когда они работают в паре с беркутом, понимаешь, насколько это продуманная и гармоничная система, сложившаяся веками.

— Есть мнение, что тазы сложны в содержании. Вы с этим согласны?

— У тазы есть свои особенности, и к ним нужно относиться очень внимательно. Самое главное — нельзя оставлять их голодными. Голодная собака может стать агрессивной даже по отношению к своим. Поэтому уход, режим и состояние очень важны. Оптимальный вес — семь–10 килограммов. Я воспитываю их с детства, приучаю слушаться, но при этом стараюсь, чтобы между нами было доверие. Для меня они не просто охотничьи собаки, а настоящие друзья.

— Вы часто выходите на охоту со своими питомцами?

— Обычно выезжаем в период первой охоты — «қансонар», когда только выпадает снег. В прошлом году нам удалось взять лису. В такие моменты особенно чувствуешь связь с природой. Когда едешь верхом, держишь беркута на руке, рядом бегают тазы — это очень сильное ощущение. Оно дает внутреннее спокойствие и заставляет по-другому смотреть на жизнь. Дает какую-то собранность и учит думать глубже.

— В этом году на фестивале «Шығыс салбурыны» вы объявили о планах создать этноаул. Насколько удалось реализовать идею?

— Мы хотели показать, что национальное искусство — это не что-то далекое или забытое, не музейный экспонат, а живая традиция. В этом году на фестивале «Шығыс салбурыны» мы развернули этноаул прямо в селе. Это способ рассказать другим, что соколиная охота — это не прошлое, а часть настоящего и будущего нашей культуры. Наша мечта — сделать национальное наследие доступным и понятным для людей, особенно для молодежи.

Фото: личный архив Айзере Маркскызы

— Вы из большой семьи. Это помогает или, наоборот, усложняет путь?

— Нас у родителей семеро — три девочки, четыре мальчика. Я — средняя. Думаю, именно большая семья научила меня ответственности и умению находить общий язык с разными людьми. Мы все любим лошадей, природу, движение. Это очень помогает и в соколиной охоте, и в жизни. Когда ты не один, легче идти вперед.

— О чем вы мечтаете сегодня?

— Я хочу поступить учиться в сфере туризма и открыть крупный центр, который будет развивать и популяризировать национальное искусство. Мечтаю создать на востоке профессиональный этнокомплекс — школу соколиной охоты и свои туристические маршруты. Это будет место, где люди смогут познакомиться с национальным искусством не по книгам, а вживую. И, конечно, хочу хорошо учиться и поступить в вуз на грант — для меня важно оправдать надежды родителей.

— Если подытожить, что дала вам соколиная охота?

— Она научила меня терпению, ответственности и внутренней дисциплине. Беркут воспитывает искренность и уважение, тазы — верность и чистоту. Для меня это не просто увлечение. Это то, что формирует мой характер и мои взгляды на жизнь.

