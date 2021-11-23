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    16:11, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Это лишь логическое продолжение транзита власти - Айдос Укибай о решении Елбасы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник - Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева передать полномочия Председателя партии «Nur Otan» Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, передает МИА «Казинформ».

    «Следует понимать, что вне зависимости от занимаемых должностей и регалий Нурсултан Абишевич остается Лидером нашей нации – Елбасы, выдающимся политиком современности, авторитетной личностью, признанной мировым сообществом.

    Думаю, каждый осознает, что человек, стоявший у истоков создания современного Казахстана, вложивший в страну свою душу и посвятивший ей всю свою жизнь, всегда будет жить интересами народа, болеть за будущее нации и всей страны. Это кредо Елбасы остается неизменным.

    Сегодняшнее решение – это лишь логическое продолжение транзита власти. Как отметил Нурсултан Назарбаев, партия «Nur Otan» должна быть главной опорой для Президента Казахстана, особенно сейчас, в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией.

    В соответствии с Уставом партии избрание и освобождение от должности ее Председателя относится к исключительной компетенции Съезда партии «Nur Otan». До этого момента Нурсултан Назарбаев будет оставаться Председателем партии», - говорится в официальном комментарии Советника – Пресс-секретаря Елбасы А.Укибая.

    Ранее сообщалось, что Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan» Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

    Теги:
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