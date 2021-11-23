Это лишь логическое продолжение транзита власти - Айдос Укибай о решении Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник - Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева передать полномочия Председателя партии «Nur Otan» Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, передает МИА «Казинформ».

«Следует понимать, что вне зависимости от занимаемых должностей и регалий Нурсултан Абишевич остается Лидером нашей нации – Елбасы, выдающимся политиком современности, авторитетной личностью, признанной мировым сообществом.

Думаю, каждый осознает, что человек, стоявший у истоков создания современного Казахстана, вложивший в страну свою душу и посвятивший ей всю свою жизнь, всегда будет жить интересами народа, болеть за будущее нации и всей страны. Это кредо Елбасы остается неизменным.

Сегодняшнее решение – это лишь логическое продолжение транзита власти. Как отметил Нурсултан Назарбаев, партия «Nur Otan» должна быть главной опорой для Президента Казахстана, особенно сейчас, в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией.

В соответствии с Уставом партии избрание и освобождение от должности ее Председателя относится к исключительной компетенции Съезда партии «Nur Otan». До этого момента Нурсултан Назарбаев будет оставаться Председателем партии», - говорится в официальном комментарии Советника – Пресс-секретаря Елбасы А.Укибая.

Ранее сообщалось, что Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan» Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.