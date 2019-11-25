Это грандиозный успех! - Касым-Жомарт Токаев о выступлении Ержана Максима на Детском Евровидении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Ержана Максима с занятым вторым местом на Детском Евровидении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ержан Максим занял второе место на престижном Детском Евровидении. Это грандиозный успех! Поздравляю тебя, твоих родителей и преподавателей с этой важной победой. Желаю тебе дальнейших успехов! Алға!» - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.

Напомним, Ержан Максим выступил на Eurovision Junior 2019 . Юный артист исполнил песню «Арманнан қалма». К слову, Ержан исполнил свою песню на английском и казахском языках. Как говорил ранее сам певец, эта песня о том, что нужно мечтать и не сдаваться.

По итогам голосования жюри и зрителей юный казахстанский исполнитель занял второе место.