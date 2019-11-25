+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -1 °С
USD 385.01 EUR 425.78
RUB 6.05 CNY 54.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Это грандиозный успех! - Касым-Жомарт Токаев о выступлении Ержана Максима на Детском Евровидении

25 Ноября 2019 00:12
Поделиться:
Это грандиозный успех! - Касым-Жомарт Токаев о выступлении Ержана Максима на Детском Евровидении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Ержана Максима с занятым вторым местом на Детском Евровидении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Ержан Максим поблагодарил казахстанцев за поддержку
Ержан Максим занял второе место на Eurovision Junior 2019 ЕРЖАН МАКСИМ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО НА ДЕТСКОМ ЕВРОВИДЕНИИ ЕРЖАН МАКСИМ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО НА ДЕТСКОМ ЕВРОВИДЕНИИ

«Ержан Максим занял второе место на престижном Детском Евровидении. Это грандиозный успех! Поздравляю тебя, твоих родителей и преподавателей с этой важной победой. Желаю тебе дальнейших успехов! Алға!» - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.

Напомним, Ержан Максим выступил на Eurovision Junior 2019 . Юный артист исполнил песню «Арманнан қалма». К слову, Ержан исполнил свою песню на английском и казахском языках. Как говорил ранее сам певец, эта песня о том, что нужно мечтать и не сдаваться.

По итогам голосования жюри и зрителей юный казахстанский исполнитель занял второе место.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:

Автор:

Ринат Дусумов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив