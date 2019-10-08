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Это должна быть плановая работа - Президент о проблеме засилья комаров

8 Октября 2019 15:15
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Это должна быть плановая работа - Президент о проблеме засилья комаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему большого количества комаров в столице в летний период отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Практически весь летний период дискомфорт жителям и гостям столицы создавали полчища комаров. Мне даже неудобно на эту тему говорить. Комары же не вчера прилетели? Это должна быть плановая работа», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы.

Глава государства пояснил, что из выделенных на травление комаров 395 млн тенге было освоено только 65%.

«Работы были проведены несвоевременно, без должной координации. Специфика ситуации хорошо известна, но почему ситуация допускается из года в год мне непонятно, что у нас за такие управленцы и менеджеры», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан,
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Серик Сабеков

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