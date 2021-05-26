Это будет кампус мирового уровня - аким Алматы рассказал о планах по строительству трех университетов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы планируется строительство трех университетов, в которых будут готовить специалистов в сфере информационных технологий. Об этом в прямом эфире на телеканале «Алматы» рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким заявил, что пандемия коронавируса подтолкнула к развитию цифровизации и инноваций.

«Назарбаев Университет выступил с инициативой построить кампус для школы искусственного интеллекта. В Алматы расположены 70% компаний, которые занимаются цифровизацией. Основные исследовательские центры также находятся у нас. То есть имеется полная база. Поэтому мы с удовольствием приняли это предложение. Сейчас совместно с Назарбаев Университетом работаем над проектом, планируем строительство в следующем году», - сказал аким.

По его словам, также поступило совместное предложение от «Alma U» и Университета штата Аризона (Arizona State University) построить еще один университет.

«Это будет не только университет, а кампус мирового уровня, то есть там студенты и преподаватели будут жить, учиться. Это своего рода большой городок. Когда-то КазНУ назывался КазГУградом и в советское время был кампусом. На большой территории есть всё: прогулочные и игровые зоны, столовые, парки, спортивные площадки, общежития. Вот такой мировой проект хотят начать эти два университета», - добавил градоначальник.

Бакытжан Сагинтаев добавил, что в этом году свою работу в Алматы начнет новый международный вуз - Университет Де Монтфорт (Лестер, Великобритания).

«Сейчас они получили лицензию от Правительства, уже набирают студентов. В этом году они планирует принять около 300 студентов, если желающих будет больше, то 400 студентов на бакалавриат. До конца года хотят принять 90 магистрантов. До начала строительства своей базы будут находиться в Esentai City. Но мы им выделили место в сторону аэропорта по Кульджинскому тракту. В следующем году они тоже начнут строительство большого кампуса. Таким образом, два университета планируют начать строительство, а если в дальнейшем будем работать еще с Arizona State University, то тогда у нас будет три университета международного уровня, соответствующие новым цифровым и инновационным технологиям. Это очень радует, так как дает возможность развиваться науке и экономике города», - заявил аким.

Он добавил, что такое количество международных университетов привлечет еще больше талантов, студентов из разных стран.

«Это будет совсем на другом уровне. У нас обычно как, университет открыли, но нет общежития. К примеру, в одном месте университет, а на другом крае города нашли место для общежития. А здесь уже кампус, и всё внутри: учебные корпуса, общежития, библиотека, спортивные площадки и всё остальное. Не надо в город выезжать, всё внутри. Это очень хорошо», - заметил аким.