Этнокультурные объединения проводят большую работу с молодежью - Галым Шойкин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Галым Шойкин выступил в республиканском семинаре «Роль этнокультурных объединений в укреплении общественного согласия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Галым Шойкин заявил, что Первый Президент РК - Елбасы, выступая на сессии АНК, акцентировал внимание на пяти принципах, в соответствии с которыми все вместе должны выстроить работу в ближайшие годы.

«Первое - развитие принципа казахстанского патриотизма, основанного на доверии и взаимодействие между государством и гражданами. Второе - принцип гражданского равноправия. Третий - принцип, обедняющий роли государственного языка. Четвертый - принцип единства многообразий, который фактически активно дополняется принципом интеркультурализма. Пятый - принцип постоянной модернизации нации», - сказал он.

По его словам, необходимо взять данные принципы за основу при определении стратегии дальнейшей работы в целом Ассамблей народа Казахстана и его этнокультурных объединений.

«На наш взгляд это должно отражаться на следующих четырех моментах: во-первых, в повышении роли Ассамблеи и этнокультурных формирований, интеграции всех этносоциальных групп (общеказахстанский социум). Это значит продвигать общие интересы для всех этносов», - заметил спикер.

Он отметил, что этнокультурные объединения сегодня проводят большую работу с молодежью, используя свой интеллектуальный и инновационный потенциал.

«Одним из успешных направлений деятельности этнокультурных объединений сегодня является развитие благотворительности и волонтерства. Все эти направления работают и в период пандемии особенно актуализировались. Я думаю, что мы должны данные проекты, как социально, так и просветительски наращивать.

В-третьих, это обеспечение более широкой информационной открытости деятельности АНК и этнокультурных объединении, которая должна выражаться как в активном увлечении различных НПО, СМИ и других институтах гражданского общества, так и в активизации информационной работы. Особенно в социальных сетях, именно здесь основная часть молодежи и среднего возраста черпает информации и формирует общественное мнение. В настоящее время в республике действует 950 этнокультурных объединений. 30 из них имеет республиканский статус. Если каждый будет активно взаимодействовать с общественными структурами и СМИ, то мы сможем сформировать новый имидж нашей Ассамблеи народа Казахстана.

В-четвертых, Ассамблеи и ее общественным структурам необходимо быть готовыми в любое время дать отпор любому выходу, который может нанести ущерб нашей модели межэтнического согласия. В этой связи считаем важным усилить профилактический блог нашей с вами работы. Важно использовать все наши общественные структуры на своевременное выявление и решение проблем, которые оказывают негативное влияние на межэтнические отношения», - сказал Галым Шойкин.

Напомним, в Доме дружбы Алматы состоялось открытие республиканского семинара «Роль этнокультурных объединений в укреплении общественного согласия».