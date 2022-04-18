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Этнофольклорную драму «Ер Едиге» представили в Туркестане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Апреля 2022, 09:41
Этнофольклорную драму «Ер Едиге» представили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Дней культуры Актюбинской области зрителю была представлена этнофольклорная историческая драма «Ер Едиге» в исполнении артистов Актюбинского областного драмтеатра имени Т. Ахтанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Показ спектакля, рассказывающего об истории казахского народа, посетили жители и гости области, аким Актюбинской области Ондасын Оразалин, глава региона Омирзак Шукеев.

В Туркестанском музыкально-драматическом театре публика погрузилась в исторические реалии и увидела подвиг великих деятелей нации. Любовь к Родине, идеи преданности, твердости, верности, которые содержит произведение, всколыхнули сознание зрителей.

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Автор пьесы - лауреат Государственной премии «Дарын», кавалер ордена «Құрмет» Светкали Нуржан, режиссер-постановщик - лауреат международных фестивалей Данияр Базаркулов, режиссер - магистр искусств Алмат Шарипов.

Действие сопровождала музыка в исполнении казахского камерного хора областной филармонии имени Г. Жубановой и фольклорного ансамбля «Арайлы Ақтөбе».

Роль Едиге исполнил Мейрбек Шакенов, образ Токтамыс хана - известный артист и отличник культуры Магзом Бакытжанов. Также в спектакле «Ер Едиге» выступили Жанар Кемалбаева, Кенес Кемалбаев, Багдат Тлеугалиев и другие артисты театра.

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«Наверное, не было казаха, который бы не поддержал и не обрадовался бы, когда услышал о создании Туркестанской области. Актюбинцы тоже внесли свой вклад в строительство Туркестана. Мы приехали в священный Туркестан, приветствуем вас, и это я считаю большим почетом. Завершились два дня наших культурных мероприятий. Идея сегодняшней постановки продемонстрировала важность единства, личность Едиге - это образец для подражания. Пусть крепнет наше единство, укрепляется связь между тюркскими странами», - сказал после показа аким Актюбинской области Ондасын Оразалин, пожелав туркестанцам процветания.

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Дни культуры, длившиеся два дня, завершились гала-концертом «Салем, Туркестан!» в Конгресс-холле. На нем выступили звезды эстрады, танцевальные коллективы и оркестры Актюбинской области. Наряду с классическими традиционными песнями и кюями, зрители увидели мюзикл «Актобе - алтын бесігім» в исполнении артистов детской студии «Саз». Впервые в Туркестане прозвучала песня композитора Б. Оралулы «Туркестанский марш» на стихи поэта А. Асылбекова.

Дни культуры Актюбинской области прошли на высоком уровне и подарили туркестанцам и гостям города позитивное настроение.


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