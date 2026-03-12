Этнические казахи не собираются покидать страну — посол Ирана в РК

Дипломат отметил, что власти не ожидают массового выезда иранцев казахского происхождения в Казахстан.

— Казахская диаспора, проживающая в Иране, полностью интегрирована в иранское общество и не отделяет себя от граждан Ирана. Даже в трудные периоды, например, около 40 лет назад во время агрессии режима Саддама, казахская диаспора находилась вместе с иранцами и защищала свою страну. Поэтому до сих пор у нас не было фактов обращения иранцев, в том числе казахской диаспоры, об эмиграции в Казахстан, — отметил он.

По его словам, обращения носят в основном бытовой характер и связаны с вопросами взаимодействия между гражданами двух стран.

— Были только факты обращения по повседневным вопросам, когда граждане Казахстана по каким-то делам хотят присутствовать в Иране, или иранцы в Казахстане и это обычное дело. Здесь и казахстанская, и иранская сторона оказывают всяческое содействие, — пояснил Али Акбар Джоукар.

Ранее посол Ирана сообщил, что не не видит угроз для Центральной Азии на фоне событий на Ближнем Востоке.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран.

В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

12 марта ВОЗ сообщила о 1 800 убитых в Иране, Ливане и Израиле из-за эскалации конфликта.