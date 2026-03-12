РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:26, 12 Март 2026 | GMT +5

    Этнические казахи не собираются покидать страну — посол Ирана в РК

    Власти Ирана не получали обращений от своих граждан, в том числе этнических казахов по поводу переезда в Казахстан. Об этом сообщил посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар на пресс-конференции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Этнические казахи в Иране не собираются покидать страну — посол Ирана в РК
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Дипломат отметил, что власти не ожидают массового выезда иранцев казахского происхождения в Казахстан.

    — Казахская диаспора, проживающая в Иране, полностью интегрирована в иранское общество и не отделяет себя от граждан Ирана. Даже в трудные периоды, например, около 40 лет назад во время агрессии режима Саддама, казахская диаспора находилась вместе с иранцами и защищала свою страну. Поэтому до сих пор у нас не было фактов обращения иранцев, в том числе казахской диаспоры, об эмиграции в Казахстан, — отметил он.

    По его словам, обращения носят в основном бытовой характер и связаны с вопросами взаимодействия между гражданами двух стран.

    — Были только факты обращения по повседневным вопросам, когда граждане Казахстана по каким-то делам хотят присутствовать в Иране, или иранцы в Казахстане и это обычное дело. Здесь и казахстанская, и иранская сторона оказывают всяческое содействие, — пояснил Али Акбар Джоукар.

    Ранее посол Ирана сообщил, что не не видит угроз для Центральной Азии на фоне событий на Ближнем Востоке.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран.

    В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    12 марта ВОЗ сообщила о 1 800 убитых в Иране, Ливане и Израиле из-за эскалации конфликта. 

    Теги:
    Казахстан Ближний Восток Иран Ситуация на Ближнем Востоке
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают