    13:15, 12 Март 2026 | GMT +5

    Посол Ирана не видит угроз для Центральной Азии на фоне событий на Ближнем Востоке

    Посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар на брифинге в Астане прокомментировал возможные риски для Казахстана и стран Центральной Азии на фоне эскалации ситуации вокруг Исламской республики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Посол Ирана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По его словам, в нынешних условиях угроз для Казахстана нет. Однако риски могут возникнуть в случае дальнейшей дестабилизации ситуации в Иране.

    —— Для Казахстана нет никаких рисков и угроз. Только в перспективе может быть такая опасность для Центральной Азии, если в Иране будут повсеместные беспорядки и дестабилизация ситуации, есть риск проникновения террористов и экстремистов из Ближнего Востока. Но, к счастью, пока иранская власть будет в Иране, никакой опасности для Казахстана и Центральной Азии нет, — сообщил посол.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. 

    В Белом доме заявили, что операция связана с ракетной и ядерной угрозами, которые, по утверждению американской стороны, исходят от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. 

    12 марта ВОЗ сообщила о 1 800 убитых в Иране, Ливане и Израиле из-за эскалации конфликта. 

    Ближний Восток Иран Центральная Азия
    Адия Абубакир
