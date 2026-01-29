Этап Кубка мира по фристайлу-могулу отменили в Алматы в 2026 году

Алматы за последние 7 лет стал городом, где ежегодно проводятся международные соревнования по лыжному фристайлу.

Впервые этап Кубка мира по фристайлу-могулу состоялся в Алматы на Шымбулаке 2 марта 2019 года. Тогда победу на домашнем этапе одержала Юлия Галышева, на тот момент действующая чемпионка мира. В 2020 году в Алматы до закрытия границ из-за пандемии успели провести этап Кубка мира по фристайлу-акробатике на курорте Ой-Карагай и этап Кубка мира по фристайлу-могулу на Шымбулаке.

В 2021 году в Алматы провели чемпионат мира по двум дисциплинам фристайла — могулу и акробатике среди взрослых. Казахстанцы отметились одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.

Начиная с весны 2022 года Алматы снова ежегодно принимал этапы Кубка мира по обеим дисциплинам. В 2025 году, помимо этапа Кубка мира, Алматы принял чемпионат мира по фристайлу-могулу и фристайлу-акробатике среди юниоров.

7 и 8 марта 2026 года в 7-й раз в истории должны были состояться этапы Кубка мира по фристайлу-могулу, но они отменены.

— Запланированный на 7–8 марта 2026 года в Алматы этап Кубка мира FIS по фристайлу отменен по организационным причинам. Алматы и горнолыжный курорт Шымбулак в последние годы играли важную роль в календаре Кубка мира, и все заинтересованные стороны выразили твердое намерение вернуть соревнования по фристайлу на эту площадку в будущем, — говорится в официальном сообщении FIS.

В сборной Казахстана по фристайлу-могулу, проводящей в эти дни финальную подготовку к зимним Олимпийским играм как раз в Алматы на Шымбулаке, огорчены решением об отмене запланированного на март этапа Кубка мира в Алматы.

— Эту тяжелую новость мы получили сегодня ночью. Мы много сделали, чтобы это было в Шымбулаке, в самом красивом месте Центральной Азии. Мы еще обязательно вернемся, — сказала главный тренер сборной РК по фрфистайлу-могулу Елена Круглыхина.

Напомним, ранее Алматы вошел в число городов, где погодные условия по рассчетам ученых позволят проводит зимние Олимпийские и Паралимпийские игры как минимум до 2050 года.