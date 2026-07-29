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    Эстонские школы столкнулись с дефицитом учителей

    Эстонские школы испытывают острую нехватку педагогов, особенно учителей начальных классов, математики и музыки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Таллинне, а также в уездах Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Тартумаа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта.

    учителя
    Фото: Pexels

    В настоящее время образовательные учреждения страны ищут 134 учителя, а также 13 специальных педагогов и других практикующих специалистов.

    Представители сферы образования отмечают, что проблема нехватки кадров сохраняется не первый год.

    — Новые учителя не приходят, и это проблема, — заявила директор Тынисмяэской государственной гимназии Ольга Селищева.

    По ее словам, дефицит педагогов наблюдался и в предыдущие годы, однако ситуация остается нерешенной.

    Ранее сообщалось, что дефицит кадров в Казахстане испытывает акмолинская многопрофильная областная детская больница, а также в Северо-Казахстанской области из-за нехватки профессиональных тренеров вынуждены продолжать работать специалисты, уже вышедшие на пенсию.

    В мире Учителя Мировые новости Эстония Дефицит кадров
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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