Эстонские школы столкнулись с дефицитом учителей

Эстонские школы испытывают острую нехватку педагогов, особенно учителей начальных классов, математики и музыки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Таллинне, а также в уездах Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Тартумаа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта .

В настоящее время образовательные учреждения страны ищут 134 учителя, а также 13 специальных педагогов и других практикующих специалистов.

Представители сферы образования отмечают, что проблема нехватки кадров сохраняется не первый год.

— Новые учителя не приходят, и это проблема, — заявила директор Тынисмяэской государственной гимназии Ольга Селищева.

По ее словам, дефицит педагогов наблюдался и в предыдущие годы, однако ситуация остается нерешенной.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров в Казахстане испытывает акмолинская многопрофильная областная детская больница, а также в Северо-Казахстанской области из-за нехватки профессиональных тренеров вынуждены продолжать работать специалисты, уже вышедшие на пенсию.