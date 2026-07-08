Детская больница испытывает острую нехватку кадров в Акмолинской области

Проблемы с финансированием, а также острую нехватку кадров испытывает на сегодняшний день акмолинская многопрофильная областная детская больница, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как пояснили в самой больнице, проблема финансирования состоит в том, что ФСМС несвоевременно закрывает периоды: к примеру, на сегодняшний день больница получила выплаты только за апрель. А на дворе уже июль. Но с подобной проблемой сталкиваются все медорганизации страны.

МОДБ необходимо дополнительное финансирование на реабилитацию и детскую стоматологию, но, по словам медиков, из ответа ФСМС следует, что допфинансирование можно получить только после того, как будет объявлен конкурс.

Кроме того, на сегодняшний день, по словам и. о. директора МОДБ Валерия Дебело, больница нуждается в кадрах. Медицинское учреждение ощущает острую нехватку таких специалистов, как педиатр (4), анестезиолог-реаниматолог (2), травматолог-ортопед (3), неонатолог (2) и невропатолог (2).

Также нужны врач-статистик, клинический фармаколог, госпитальный эпидемиолог, провизор и врач клинической лабораторной диагностики.

Между тем, в пресс-службе филиала по Акмолинской области НАО «ФСМС» по вопросу финансирования МОДБ сообщили, что в данное время идет подготовка к закрытию периода за май 2026 года.

— Задержка финансирования связана с технической проблемой на стороне информационных систем Министерства здравоохранения. При этом, для бесперебойного оказания медпомощи, МОДБ проавансирована на сумму более 754,3 миллиона тенге, что составляет 22,8 процента от общей суммы договора, — пояснили в ведомстве.

По поводу размещения допсредств на стоматологические услуги в фонде уточнили, что процедура была временно приостановлена в связи с мораторием по причине открытия проверок деятельности Фонда уполномоченными органами.

— В ближайшее время конкурс на размещение допсредств будет объявлен и проведен согласно соответствующим требованиям и процедурам. В данное время МОДБ продолжает в штатном режиме оказывать стомуслуги детскому населению области в рамках действующего договора на 2026 год, — резюмировали в фонде.

Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек видит одной из причин плохого финансирования и ту самую нехватку кадров.

— На сегодняшний день в детской областной больнице острый дефицит специалистов. Каждый врач буквально незаменим, а если он уходит в отпуск, то что делать? Из-за нехватки врачей страдает и финансирование. Будут врачи — соответственно, будут бюджетные заявки, а значит и больше средств. Я поручил максимально ускоренно привлекать медиков как из нашей области, так и из других регионов посредством материальной и нематериальной мотивации. Планирую решить кадровый вопрос больницы в ближайшие 2-3 месяца, — отметил Нариман Ермек.

Напомним, ранее молодые медики пожаловались на невыплату подъемных в Акмолинской области.