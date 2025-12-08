Есть возможность увеличить доходы библиотек — Минкультуры РК

В частности, в Закон «О культуре» внесены изменения, расширяющие полномочия акиматов по сохранению библиотечных фондов и их развитию. Библиотекам также переданы функции по организации образовательных и культурных мероприятий с использованием собственных зданий.

— Считаем, что этот шаг будет стимулировать развитие библиотек, 99% которых находятся в ведении местных исполнительных органов. В их число входят около 4 000 библиотек в сфере культуры и более 8 000 библиотек в сфере образования. Передача полномочий по развитию и сохранению библиотечных фондов исполнительным органам областного и районного уровне откроет значительные возможности, — говорится в ответе Министерства на запрос агентства Kazinform.

По информации ведомства, для государственных библиотек порядок предоставления права на оказание платных услуг для мероприятий с использованием собственных зданий является хорошей возможностью для поддержки.

— Деньги, поступающие от оказания этих услуг, будут оставаться у самих библиотек. В связи с этим, они получат возможность покрывать свои расходы, — отмечается в ответе Минкультуры.

Ранее сообщалось, что обновлены правила оказания платных услуг государственными библиотеками и музеями.