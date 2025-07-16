Правила оказания платных услуг госбиблиотеками и музеями обновлены в Казахстане

Согласно приказу, к платным видам деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными библиотеками относятся:

изготовление копий со всех видов носителей, форматов, стандартов и их обработку;

изготовление материалов для граждан с ограниченными возможностями;

выполнение аналитико-синтетической обработки документов и дополнительной библиографии;

реставрацию рукописей, ценных книг и документов;

организацию выездных информационно-выставочных мероприятий;

образовательные и переводческие услуги;

экспертизу рукописей и ценных книг;

предоставление услуг сети Интернет на основании договора с оператором связи;

электронную доставку документов, поиск и составление тематической информации;

проведение экскурсионного обслуживания, фото- и видеосъемки;

реализацию учебно-методической литературы и других пособий, изданных библиотекой.

К платным видам деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными музеями и музеями-заповедниками относятся:

изготовление копий со всех видов носителей, форматов, стандартов и их обработку;

предоставление услуг интернета на основании договора с оператором связи;

проведение фото- и видеосъемок;

реализация сувенирной и полиграфической продукции;

реализация учебно-методических изданий и другой литературы, изданных музеями и музеями-заповедниками;

обработка материалов музейного фонда или составление информации и справок о музейных предметах и музейных коллекциях, а также предметах и коллекциях, находящихся в частной собственности.

— Цены на товары (работы, услуги) государственным библиотекам, государственным музеям и музеям-заповедникам устанавливаются уполномоченным органом в области культуры, — говорится в документе.

Государственные библиотеки, музеи и музеи-заповедники размещают на информационном стенде, а также на официальных сайтах следующую наглядную информацию на казахском и русском языках:

настоящие правила, изложенные в полном объеме (без сокращений);

перечень предоставляемых видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг);

прейскурант.

— Государственные библиотеки, государственные музеи и музеи-заповедники, созданные в организационно-правовой форме государственного учреждения, реализуют на платной основе товары (работы, услуги) по подтверждающим документам (договора, квитанции, счета-фактуры, накладные, акты оказанных услуг/выполненных работ, фискальные чеки) с указанием цены и объема товаров (работ, услуг), — сообщается в приказе.

Отмечается, что расчеты при реализации товаров (работ, услуг), осуществляемые посредством наличных денег, производятся через кассы государственных библиотек, музеев и музеев-заповедников, созданных в организационно-правовой форме государственного учреждения, с обязательным применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей контрольного чека клиенту, по безналичному расчету путем перечисления на текущий счет.

При осуществлении платных видов деятельности ведется журнал (в произвольной форме), в котором фиксируются дата реализации товаров (работ, услуг), виды товаров, количество и наименование приложенных документов (при их предоставлении), фамилия, инициалы ответственного должностного лица по реализации товаров (работ, услуг).

Деньги, поступающие от реализации товаров, не относящихся к основной деятельности государственных библиотек, используются по следующим направлениям:

укрепление материально-технической базы;

оплата труда специалистов, привлекаемых для оказания услуг;

хозяйственные расходы (оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата за электроэнергию, отопление, водоснабжение и другие коммунальные расходы, приобретение предметов и материалов для текущих целей);

приобретение литературы, электронных коллекций и баз данных для пополнения библиотечных фондов;

издание научной и методической литературы;

приобретение учебных пособий, наглядных материалов для проведения обучения по заказам (заявкам) физических и негосударственных юридических лиц;

проведение обучающих тренингов, семинаров, конференций по заказам физических и негосударственных юридических лиц;

проведение массовых мероприятий (литературные вечера, выставки, презентации, конкурсы, дни книги, фестивали);

изготовление и тиражирование бланочной продукции, брошюр, авторефератов, читательских билетов, листков требований, печатание обложки, гребешковый переплет;

реализация изданий библиотек, копий звукозаписей, видеофильмов, фонограмм;

ремонт, реставрация и переплет книг, журналов;

фото-, кино-, видеосъемка, микрокопирование отдельных статей, материалов из книг и периодических печатных изданий;

реставрация культурных ценностей и памятников истории и культуры.

Деньги, поступающие от реализации товаров (работ, услуг), не относящихся к основной деятельности государственных музеев и музеев-заповедников, используются по следующим направлениям:

укрепление материально-технической базы;

оплата труда специалистов, привлекаемых для оказания платных услуг;

хозяйственные расходы (оплата услуг связи, транспортных услуг, электроэнергии, отопления, водоснабжения и других коммунальных расходов, приобретение предметов и материалов для текущих целей);

аренда помещений и приобретение учебных пособий, наглядных материалов для проведения обучения по заказам (заявкам) физических и негосударственных юридических лиц.

Приказ вводится в действие с 26 июля 2025 года.

Ранее мы писали, сколько библиотек и музеев в Казахстане.