Есть ли в Казахстане альтернативная воинская служба — ответ Минобороны

— Альтернативной службы у нас нет. Но у нас есть возможность по достижению 24 лет при наличии определенной отсрочки, по состоянию здоровья какие-то вопросы, официально заплатить и пройти 40-дневные курсы, — отметил Бурамбаев.

По его словам, стоимость обучения составляет около 240 тысяч тенге.

— Требования: возраст — 24 года и старше. Второе — наличие определенных ограничений. То есть, вы говорите: нужно отслужить, нужен военный билет. В порядке очередности это все открыто, становится в очередь, оплачивает и по мере, как очередь подходит, проходит курсы, — добавил заместитель министра.

Ранее министр обороны Казахстана утвердил новые правила деятельности военных кафедр и факультетов при вузах страны.