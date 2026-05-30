Еще восемь лошадей Пржевальского привезут в Казахстан из Европы

Уже на следующей неделе доставят новую группу лошадей Пржевальского в костанайские степи. Восемь животных прибудут двумя рейсами из Праги и Берлина в рамках международного проекта по восстановлению популяции редкого вида в степях Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила исполнительный директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вера Воронова, в этом году в страну доставят восемь лошадей Пржевальского — четырех самцов из Праги и четырех самок из Берлина.

Первая группа прилетит 1 июня ранним утром. Самолет CASA армии Чехии доставит четырех самцов из Пражского зоопарка в аэропорт Костаная к 7:00. Затем животных ждет длительная перевозка — около 550 километров — до центра реинтродукции в степи. Второй рейс с четырьмя самками из берлинского Tierpark ожидается 5 июня. Каждую группу будут везти отдельно — 1 и 5 июня.

Лошади, доставленные в Казахстан в прошлом году, продолжают проходить этап адаптации в естественной среде обитания.

— Готовится выпуск из загонов на территорию резервата «Алтын Дала» группы лошадей, прибывших в прошлом году. В то время как некоторые самки будут дальше находится в загонах и формировать еще новые группы с вновь прибывшими самцами, — отметила Вера Воронова.

Проект по возвращению лошадей Пржевальского реализуется при участии Пражского зоопарка, Казахстанской ассоциации по сохранению биоразнообразия, Комитета лесного хозяйства и животного мира РК, берлинского Tierpark, Франкфуртского зоологического общества и Военно-воздушных сил Чехии. Цель программы — восстановление устойчивой популяции редкого вида в естественной среде обитания.

Реинтродукция лошади Пржевальского успешно стартовала в Казахстане. В июне 2024 года была завезена первая партия лошадей, а в июне 2025 года — вторая группа.

