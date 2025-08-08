Еще в одном микрорайоне Шымкента запустили централизованное газоснабжение

До настоящего времени «Қарабастау», где проживает около 9 тысяч человек, не был полностью охвачен централизованным газоснабжением. Благодаря скоординированным действиям ответственных служб и подрядных организаций, масштабный проект был успешно завершен.

Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент

— Газификация — это не просто подключение к системе, а значимый шаг к улучшению качества жизни и устойчивому развитию микрорайона, — отметил аким города, поблагодарив всех, кто принимал участие в реализации проекта.

Фото: Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент

Подключение к газу позволит значительно улучшить бытовые условия и сократить использование твердого топлива, что также положительно скажется на экологической ситуации.