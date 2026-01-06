Еще в двух областях Казахстана ограничили движение автотранспорта

Как сообщили в АО НК «КазАвтоЖол», движение ограничено в Актюбинской области на участке автодороги «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — гр. РФ (п/п Курмангазы)» км 11-337 (уч. г. Актобе — гр.Атырауской обл.). Также ограничение ввели в Атырауской области на участке автодороги «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — гр. РФ (п/п Курмангазы)» км. 337-346 (уч. гр.Актюбинской обл. — п.Сагиз).

— Ориентировочное время открытия — 06 января 2026 года в 09:00 часов, — говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее из-за непогоды движение ограничили на участках автодорог в Акмолинской и Костанайской областях.