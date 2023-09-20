Еще семь ЖК попали в черный список в Алматы

Управление градостроительного контроля Алматы дополнило список жилых комплексов, не имеющих полного пакета разрешительных документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, в список попали:

- ЖК Sky Club House, Медеуский район, улица Фонвизина, 28.

У застройщика отсутствует уведомление о начале строительно-монтажных работ, строительно-монтажные работы начаты без экспертизы и без сопровождения авторского и технического надзоров, имеется отклонение от проекта. Целевое назначение: блокированные жилые дома. Приняты меры по статьям 316 части 1, 321 КоАП с выдачей предписания. Подан иск на принудительное исполнение предписания в суд Алматы. Ведутся судебные разбирательства.

- ЖК Kairat, Турксибский район, микрорайон Кайрат, улица 23, уч. 4.

Целевое назначение: малоэтажный жилой комплекс с паркингом. Строительно-монтажные работы приостановлены на стадии первого этажа.

- ЖК AlatauHouse, Турксибский район, ПК им. Д. Кунаева, уч. 27.

У застройщика отсутствует АПЗ, согласование эскизного проекта, уведомление о начале строительно-монтажных работ. Целевое назначение: для ведения личного подсобного хозяйства.

- ЖК Apple Park, Наурызбайский район, микрорайон Курамыс, улица Сейдимбек, уч. 105/6.

Уведомление о начале строительно-монтажных работ исключено из реестра. Целевое назначение: под размещение многоэтажного жилого комплекса. Согласно эскизному проекту этажность домов – трехэтажный, по факту пятиэтажные. Приняты меры по статьям 312 части 1, 316 части 1 и 463 части 1 КоАП РК и выдано предписание об устранении нарушений с приостановлением строительно-монтажных работ. Подано исковое заявление о сносе 4 и 5 этажей в 4 блоках многоквартирного жилого дома, ведутся судебные разбирательства.

- ЖК «Люксембург», Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Кали Надырова, уч. 71,73,75.

Отсутствует АПЗ, эскизный проект, заключение экспертизы, уведомление о начале строительно-монтажных работ. Целевое назначение: индивидуальное жилищное строительство. Приняты меры по статьям 316 части 2, 321 КРКоАП и выдано предписание об устранении нарушений. Строительные работы приостановлены на стадии котлована. Подано исковое заявление о приведении земельного участка в первоначальное состояние путем обратной засыпки грунта и сноса фундамента, ведутся судебные разбирательства.

- ЖК «Мунартау», Наурызбайский район, микрорайон Курамыс, улица Сейдимбек, уч. 100/2, 100/3, 100/4.

Целевое назначение: под размещение многоэтажного жилого дома. Приняты меры по статьям 316 части 1, 312 части 1 КРКоАП и выдано предписание об устранении выявленных нарушений - дополнительно возведены 4-е этажи в 6 блоках. Подано исковое заявление в СМЭС на снос 4-го этажа в 6 блоках. Ведутся судебные разбирательства.

- Таунхаус (название не установлено), Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, 2-е отделение.

Отсутствует АПЗ, эскизный проект, уведомление о начале строительно-монтажных работ. Целевое назначение: для ИЖС. Приняты меры по статьям 316 части 1, 321, 463 части 1 КРКоАП, выдано представление об устранении нарушений, подано исковое заявление о сносе незаконно возведенного объекта, ведутся судебные разбирательства.

Ранее были опубликованы еще несколько жилых комплексов, как нежелательные для покупки квартир:

- МЖК «Баганашыл», Бостандыкский район, с/т Мамыр, участки 138/2, 138/3

- ЖК Priority клубный дом, Медеуский район, улица Жамакаева, 194

- Sofia Village таунхаус, Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, АКХ Чапаево, участок 1115/1.

- ЖК Питтсбург, Алатауский район, микрорайон Дархан, улица Сабатаева, 24.

- ЖК Sky Park, Медеуский район, улица Тайманова, 151.

- Таунхаус «Мечта», Медеуский район, улица Обсерватория, 104/4.

- ЖК без названия, Медеуский район, проспект Достык 170/1.

- ЖК Maison, Медеуский район, улица Шашкина, 42/1.

- ЖК ORDA CITY, Алатауский район, микрорайон Теректы, улица Айналмалы, уч.183.

- ЖК Dostar Deluxe, Алатауский район, микрорайон Мадениет, 185/8.

- ЖК Verona, Бостандыкский район, микрорайон Ремизовка, пер. 7 уч. 71.

- ЖК Demeu Residence, Медеуский район, Горный Гигант, участок 192.

- ЖК Auezov Apartaments, Алмалинский район, улица Карасай батыра, 183/19.

- ЖК Tole BI Residence, Алмалинский район, улица Аносова, 103 «Б».

- МЖК «Castle Rock», Бостандыкский район, микрорайон Еременсай, улица Колсай 31/3

- Клубный дом Rich, Бостандыкский район, микрорайон Мирас, участки 24/1, 24/2, 25/5.

- ЖК KHAN, Бостандыкский район, улица Витебская, 44/3, 44а,

- ЖК Graff, Бостандыкский район, микрорайон Еременсай, пер.7, уч.7/71.

- Клубный дом Esentai Terrace (ранее Pine Hill Residence), Медеуский район, ул. 2, уч. 33.

- Клубный дом Alma Garden, Медеуский район, ул.6, уч.7, 9.

- Клубный дом Chelsea Club House, Медеуский район, Горный гигант, улица Сызганова/улица Шукшина.

- ЖК Flora, Наурызбайский район, микрорайон Тастыбулак, улица Таутаган, уч. 6, 8,10.

- ЖК Lantana, Наурызбайский район, Большой алматинский сельский округ.

- ЖК «Французский дом», Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, АКХ Чапаева уч. 426

В акимате настоятельно рекомендует перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие пакета документов. Об этом можно узнать по справочному номеру управления градостроительного контроля