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    11:55, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Еще семь ЖК попали в черный список в Алматы

    Еще семь ЖК включили в список не рекомендуемых для покупки жилья в Алматы
    Фото: Александр Павский

    Управление градостроительного контроля Алматы дополнило список жилых комплексов, не имеющих полного пакета разрешительных документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, в список попали:

    - ЖК Sky Club House, Медеуский район, улица Фонвизина, 28.

    У застройщика отсутствует уведомление о начале строительно-монтажных работ, строительно-монтажные работы начаты без экспертизы и без сопровождения авторского и технического надзоров, имеется отклонение от проекта. Целевое назначение: блокированные жилые дома. Приняты меры по статьям 316 части 1, 321 КоАП с выдачей предписания. Подан иск на принудительное исполнение предписания в суд Алматы. Ведутся судебные разбирательства.

    - ЖК Kairat, Турксибский район, микрорайон Кайрат, улица 23, уч. 4.

    Целевое назначение: малоэтажный жилой комплекс с паркингом. Строительно-монтажные работы приостановлены на стадии первого этажа.

    - ЖК AlatauHouse, Турксибский район, ПК им. Д. Кунаева, уч. 27.

    У застройщика отсутствует АПЗ, согласование эскизного проекта, уведомление о начале строительно-монтажных работ. Целевое назначение: для ведения личного подсобного хозяйства.

    - ЖК Apple Park, Наурызбайский район, микрорайон Курамыс, улица Сейдимбек, уч. 105/6.

    Уведомление о начале строительно-монтажных работ исключено из реестра. Целевое назначение: под размещение многоэтажного жилого комплекса. Согласно эскизному проекту этажность домов – трехэтажный, по факту пятиэтажные. Приняты меры по статьям 312 части 1, 316 части 1 и 463 части 1 КоАП РК и выдано предписание об устранении нарушений с приостановлением строительно-монтажных работ. Подано исковое заявление о сносе 4 и 5 этажей в 4 блоках многоквартирного жилого дома, ведутся судебные разбирательства.

    - ЖК «Люксембург», Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Кали Надырова, уч. 71,73,75.

    Отсутствует АПЗ, эскизный проект, заключение экспертизы, уведомление о начале строительно-монтажных работ. Целевое назначение: индивидуальное жилищное строительство. Приняты меры по статьям 316 части 2, 321 КРКоАП и выдано предписание об устранении нарушений. Строительные работы приостановлены на стадии котлована. Подано исковое заявление о приведении земельного участка в первоначальное состояние путем обратной засыпки грунта и сноса фундамента, ведутся судебные разбирательства.

    - ЖК «Мунартау», Наурызбайский район, микрорайон Курамыс, улица Сейдимбек, уч. 100/2, 100/3, 100/4.

    Целевое назначение: под размещение многоэтажного жилого дома. Приняты меры по статьям 316 части 1, 312 части 1 КРКоАП и выдано предписание об устранении выявленных нарушений - дополнительно возведены 4-е этажи в 6 блоках. Подано исковое заявление в СМЭС на снос 4-го этажа в 6 блоках. Ведутся судебные разбирательства.

    - Таунхаус (название не установлено), Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, 2-е отделение.

    Отсутствует АПЗ, эскизный проект, уведомление о начале строительно-монтажных работ. Целевое назначение: для ИЖС. Приняты меры по статьям 316 части 1, 321, 463 части 1 КРКоАП, выдано представление об устранении нарушений, подано исковое заявление о сносе незаконно возведенного объекта, ведутся судебные разбирательства.
     Ранее были опубликованы еще несколько жилых комплексов, как нежелательные для покупки квартир:

    - МЖК «Баганашыл», Бостандыкский район, с/т Мамыр, участки 138/2, 138/3
    - ЖК Priority клубный дом, Медеуский район, улица Жамакаева, 194
    - Sofia Village таунхаус, Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, АКХ Чапаево, участок 1115/1.
    - ЖК Питтсбург, Алатауский район, микрорайон Дархан, улица Сабатаева, 24.
    - ЖК Sky Park, Медеуский район, улица Тайманова, 151.
    - Таунхаус «Мечта», Медеуский район, улица Обсерватория, 104/4.
    - ЖК без названия, Медеуский район, проспект Достык 170/1.
    - ЖК Maison, Медеуский район, улица Шашкина, 42/1.
    - ЖК ORDA CITY, Алатауский район, микрорайон Теректы, улица Айналмалы, уч.183.
    - ЖК Dostar Deluxe, Алатауский район, микрорайон Мадениет, 185/8.
    - ЖК Verona, Бостандыкский район, микрорайон Ремизовка, пер. 7 уч. 71.
    - ЖК Demeu Residence, Медеуский район, Горный Гигант, участок 192.
    - ЖК Auezov Apartaments, Алмалинский район, улица Карасай батыра, 183/19.
    - ЖК Tole BI Residence, Алмалинский район, улица Аносова, 103 «Б».
    - МЖК «Castle Rock», Бостандыкский район, микрорайон Еременсай, улица Колсай 31/3
    - Клубный дом Rich, Бостандыкский район, микрорайон Мирас, участки 24/1, 24/2, 25/5.
    - ЖК KHAN, Бостандыкский район, улица Витебская, 44/3, 44а,
    - ЖК Graff, Бостандыкский район, микрорайон Еременсай, пер.7, уч.7/71.
    - Клубный дом Esentai Terrace (ранее Pine Hill Residence), Медеуский район, ул. 2, уч. 33.
    - Клубный дом Alma Garden, Медеуский район, ул.6, уч.7, 9.
    - Клубный дом Chelsea Club House, Медеуский район, Горный гигант, улица Сызганова/улица Шукшина.
    - ЖК Flora, Наурызбайский район, микрорайон Тастыбулак, улица Таутаган, уч. 6, 8,10.
    - ЖК Lantana, Наурызбайский район, Большой алматинский сельский округ.
    - ЖК «Французский дом», Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, АКХ Чапаева уч. 426

    В акимате настоятельно рекомендует перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие пакета документов. Об этом можно узнать по справочному номеру управления градостроительного контроля

    Теги:
    Алматы Жилье Строительство
    Автор
    Еламан Турысбеков
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