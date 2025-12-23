Еще пять молочных ферм откроют в Костанайской области в следующем году

Как сообщил аким региона Кумар Аксакалов на пресс-конференции в СЦК, это в 1,2 раза больше, чем в прошлом году.

Увеличение финансирования позволило нарастить объемы производства. По итогам 11 месяцев этого года валовая продукция сельского хозяйства составила 924 млрд тенге, а по итогам года ожидается превышение отметки в один трлн тенге.

В регионе собрали семь млн тонн зерна. В сфере животноводства ввели в эксплуатацию семь современных цифровых товарно-молочных ферм промышленного типа. Еще пять ферм, по словам акима, планируется запустить в 2026 году. Их строительство уже ведется.

— Реализация этих проектов позволит увеличить производство молока в крупных хозяйствах в два раза, — сказал аким.

Кумар Аксакалов отметил, что параллельно развивается переработка сельхозпродукции. Так, АО «Баян Сулу» ведет строительство фабрики «Кондитерская Астана» с объемом инвестиций 14,3 млрд тенге. Проект позволит увеличить ассортимент продукции на 16,6 тыс. тонн. Кроме того, в области реализуется проект по глубокой переработке зерна.