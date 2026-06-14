Еще одну медаль завоевал Казахстан на чемпионате Азии по триатлону в Китае

Сборная Казахстана по триатлону завоевала третью медаль на чемпионате Азии в Сюйчжоу (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.