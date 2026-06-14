Еще одну медаль завоевал Казахстан на чемпионате Азии по триатлону в Китае
Сборная Казахстана по триатлону завоевала третью медаль на чемпионате Азии в Сюйчжоу (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
На вторую ступень пьедестала поднялась смешанная команда U17 в эстафете.
В этом виде соревновательной программы страну представляли Гор Депершмидт, Альхам Мурат, Калерия Шнейдер, Алуа Нурмухамет.
Добавим, что в активе нашей сборной три награды. Днем ранее победителями ЧА стали Рамазан Айнегов (U17) и Ясмина Бузуртанова (U15).