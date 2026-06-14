KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Еще одну медаль завоевал Казахстан на чемпионате Азии по триатлону в Китае

    Сборная Казахстана по триатлону завоевала третью медаль на чемпионате Азии в Сюйчжоу (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Еще одну медаль завоевал Казахстан на чемпионате Азии по триатлону в Китае
    Фото: НОК

    На вторую ступень пьедестала поднялась смешанная команда U17 в эстафете.

    В этом виде соревновательной программы страну представляли Гор Депершмидт, Альхам Мурат, Калерия Шнейдер, Алуа Нурмухамет.

    Добавим, что в активе нашей сборной три награды. Днем ранее победителями ЧА стали Рамазан Айнегов (U17) и Ясмина Бузуртанова (U15).

    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор