Два золота завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по триатлону в Китае

Сборная Казахстана по триатлону отметилась двумя медалями на чемпионате Азии в Сюйчжоу (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Обе награды являются золотыми. На первую ступень поднялись Рамазан Айнегов и Ясмина Бузуртанова.

Айнегов стал лучшим в возрастной категории U17. В дисциплине «суперспринт» казахстанец финишировал с результатом 00:25:49.

В соревнованиях среди спортсменов до 15 лет Бузуртанова преодолела дистанцию за 00:30:56.

Завтра, 14 июня, состоится розыгрыш наград в эстафетах.

Напомним, что в марте этого года сборная Казахстана по триатлону завоевала золото на юниорском чемпионате Азии.