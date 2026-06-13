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    Два золота завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по триатлону в Китае

    Сборная Казахстана по триатлону отметилась двумя медалями на чемпионате Азии в Сюйчжоу (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан завоевал два золота на чемпионате Азии по триатлону в Китае
    Фото: НОК

    Обе награды являются золотыми. На первую ступень поднялись Рамазан Айнегов и Ясмина Бузуртанова.

    Айнегов стал лучшим в возрастной категории U17. В дисциплине «суперспринт» казахстанец финишировал с результатом 00:25:49.

    В соревнованиях среди спортсменов до 15 лет Бузуртанова преодолела дистанцию за 00:30:56.

    Завтра, 14 июня, состоится розыгрыш наград в эстафетах.

    Напомним, что в марте этого года сборная Казахстана по триатлону завоевала золото на юниорском чемпионате Азии.

    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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