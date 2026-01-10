Еще одну городскую библиотеку нового формата открыли в Алматы
Библиотеку с Брайлем и IT-зоной открыли в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Новый объект стал 31-й городской библиотекой, где традиционное чтение сочетается с цифровыми технологиями и широким доступом к информационным ресурсам.
Библиотека оснащена обширным книжным фондом, сформированным с учетом современных требований, а также современной материально-технической базой, что позволяет в полной мере удовлетворять интересы читателей разных возрастов. Книжный фонд библиотеки насчитывает до 20 тысяч экземпляров и регулярно будет пополняться.
Для посетителей предусмотрены компьютерный зал, комфортные тихие зоны для индивидуального чтения, а также пространства для встреч, общения и реализации творческих инициатив.
В библиотеке оборудованы специальные рабочие места для людей с особыми потребностями, оснащенные программами Брайля и звуковыми интерфейсами для читателей с нарушениями зрения и незрячих посетителей.
Библиотека открылась при поддержке городского акимата и управления культуры Алматы.
В церемонии открытия приняли участие жители города, представители руководства Алматы, известные писатели, общественные деятели и представители культурного сообщества. Заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов подчеркнул, что развитие сети библиотек и культурных центров во всех районах города является одним из направлений, направленных на повышение доступности социальной инфраструктуры для населения. По его словам, такие пространства способствуют активизации общественной жизни и обеспечивают свободный доступ к современным образовательным и информационным возможностям.
Председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов отметил, что инициатива способствует развитию культурного пространства и даст новый импульс читательской культуре.
Новый филиал расположен по улице Кулболды, 1/2 и работает ежедневно с 08:30 до 20:00.
На сегодня в Алматы функционируют 31 городских библиотек, из которых три работают в круглосуточном режиме.
