Еще одного водителя арестовали за выезд на пляж Балхаша

По следам публикации в социальной сети Threads сотрудниками полиции проведена проверка по факту нахождения автомобиля на территории пляжа, расположенного на побережье озера Балхаш со стороны поселка Улкен Жамбылского района, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД.

Установлено, что 32-летний житель города Алматы Арыстанбек Абу выехал на береговую линию, где в этот момент отдыхали и купались граждане, в том числе дети.

По результатам проверки нарушитель привлечен к ответственности за мелкое хулиганство.

Решением суда Арыстанбек Абу подвергнут аресту сроком на пять суток. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать общественный порядок и установленные правила поведения в местах массового отдыха.

В июле в Алматинской области суд арестовал на 10 суток водителя, который устроил опасные заезды на автомобиле по берегу и воде озера Балхаш, где в это время отдыхали люди.