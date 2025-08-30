РУ
    Еще одно ЧП в аэропорту Алматы: пассажир попытался причинить себе вред

    В терминале внутренних рейсов международного аэропорта Алматы пассажир попытался причинить себе физический вред в туалетной комнате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    международный аэропорт Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В социальных сетях распространились фотографии с места происшествия, где утверждается, что мужчина нанес себе порезы.

    В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что ситуация была своевременно замечена сотрудниками аэропорта, которые незамедлительно вызвали медицинскую службу.

    — До прибытия бригады скорой помощи пассажиру была оперативно оказана первая медицинская помощь. В настоящее время угрозы его жизни нет, пассажир находится под наблюдением врачей. Работа аэропорта продолжается в штатном режиме, — прокомментировали инцидент в аэропорту.

    В департаменте полиции на транспорте добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

    — Предварительно установлено, что пассажир рейса «Алматы–Астана» благополучно прибыл в аэропорт, прошел регистрацию и досмотр, после чего ожидал посадку. По неизвестным причинам последний не прошел на борт самолета и в течение четырех часов находился в зале ожидания, в том числе в кафе. Затем неожиданно зашел в санитарное помещение и совершил действия, повлекшие получение телесных повреждений, - уточнил заместитель начальника ЛОП в аэропорту Алматы Омирхан Садыров.

    Отмечается, что работниками медслужбы аэропорта ему оказали первую помощь, после чего он был доставлен в городскую клиническую больницу. В настоящее время проводится расследование.

    Недавно в международном аэропорту Алматы мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы, полицейские предотвратили трагедию. 

