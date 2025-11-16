Еще одни футбольные команды Казахстана и Бельгии вышли на поле в Брюсселе
Для символичной поддержки двух национальных сборных по футболу — Бельгии и Казахстана, которые в настоящее время играют матч в Астане, студенты обоих стран решили провести свою товарищескую игру, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Бельгийская ассоциация студентов FUTI и общество Qazaq Society в очередной раз объединяют усилия.
Динамичное спортивное мероприятие посвящено культурному разнообразию, командной работе и взаимопониманию между казахстанскими и бельгийскими студентами.
Этот футбольный матч направлен на укрепление связей между Казахстаном и Бельгией, духа товарищества и длительной дружбы.
Спортивное поле для игры предоставило Посольство Казахстана в Бельгии. Глава Дипмиссии Роман Василенко пожелал ребятам хорошей игры и сделал символичный удар по мячу.
Ранее нападающий алматинского «Кайрата» и национальной сборной Казахстана Дастан Сатпаев открыл счет в игре против сборной Бельгии.