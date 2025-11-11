Еще одна компания подалась на IMEI-верификацию телефонов в Казахстане

Появление новой кандидатуры для роли оператора подтвердили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК в ответе на запрос корреспондента Kazinform.

— В настоящее время на участие в оказании услуг по верификации подалась вторая компания. В перспективе планируется, что РГП «Государственная радиочастотная служба» будет самостоятельно оказывать услуги по верификации устройств, — ответила руководитель управления по взаимодействию со СМИ и общественностью МИИЦР Айнур Альмуханова.

Компания станет единственным оператором, чьи тарифы на услуги будет регулировать Агентство по защите и развитию конкуренции.

В министерстве также ожидают, что на рынке появится ещё несколько операторов, что позволит повысить качество обслуживания и снизить риски задержек.

— Тарифы других операторов будут формироваться на конкурентной основе, это обеспечит развитие здоровой конкуренции на рынке, — пояснили в Минцифры.

Сейчас IMEI-верификацией в Казахстане занимается только одна компания — ТОО ATS Mediafon KZ. Ее выбрали оператором по итогам открытого конкурса.

Однако в Минцифры отмечали, что не ограничивают рынок и ждут заявок от других игроков, которые смогут стать операторами этих услуг. При этом кандидаты должны обеспечить необходимую техническую интеграцию с базами данных.

Напомним, все новые устройства, ввозимые в Казахстан, подлежат верификации. Не прошедшие регистрацию устройства окажутся в чёрном списке и им приостановят услуги сотовой связи на территории страны.

В октябре стало известно сколько неверифицированных IMEI-кодов уже заблокировано, и сколько попало в «серый список».