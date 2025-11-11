РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:06, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Еще одна компания подалась на IMEI-верификацию телефонов в Казахстане

    В Казахстане появится еще один оператор услуг по IMEI-верификации, чьи тарифы будет регулировать государство. Им станет РГП «Государственная радиочастотная служба», передает Kazinform.

    Еще одна компания подалась на IMEI-верификацию телефонов в Казахстане
    Фото: Pixabay.com

    Появление новой кандидатуры для роли оператора подтвердили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК в ответе на запрос корреспондента Kazinform.

    — В настоящее время на участие в оказании услуг по верификации подалась вторая компания. В перспективе планируется, что РГП «Государственная радиочастотная служба» будет самостоятельно оказывать услуги по верификации устройств, — ответила руководитель управления по взаимодействию со СМИ и общественностью МИИЦР Айнур Альмуханова.

    Компания станет единственным оператором, чьи тарифы на услуги будет регулировать Агентство по защите и развитию конкуренции.

    В министерстве также ожидают, что на рынке появится ещё несколько операторов, что позволит повысить качество обслуживания и снизить риски задержек.

    — Тарифы других операторов будут формироваться на конкурентной основе, это обеспечит развитие здоровой конкуренции на рынке, — пояснили в Минцифры.

    Сейчас IMEI-верификацией в Казахстане занимается только одна компания — ТОО ATS Mediafon KZ. Ее выбрали оператором по итогам открытого конкурса.

    Однако в Минцифры отмечали, что не ограничивают рынок и ждут заявок от других игроков, которые смогут стать операторами этих услуг. При этом кандидаты должны обеспечить необходимую техническую интеграцию с базами данных. 

    Напомним, все новые устройства, ввозимые в Казахстан, подлежат верификации. Не прошедшие регистрацию устройства окажутся в чёрном списке и им приостановят услуги сотовой связи на территории страны. 

    В октябре стало известно сколько неверифицированных IMEI-кодов уже заблокировано, и сколько попало в «серый список». 

     

    Теги:
    Министерство по искусственному интеллекту Связь, ТВ, IT Импорт
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают