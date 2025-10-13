Регистрация телефонов в РК: сколько устройств уже заблокировано

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, на данный момент заблокировано 127 682 IMEI-кода. По словам специалистов, количество IMEI не соответствует числу устройств, так как одно устройство может содержать до четырех IMEI.

Для разблокировки смартфона пользователям необходимо пройти верификацию — подтвердить законность ввоза устройства, предоставив соответствующие документы в установленном порядке.

После проверки мобильные устройства распределяются по трем спискам:

«Белый список» — успешно верифицированные устройства;

«Серый список» — временно допущенные устройства, владельцы которых должны подтвердить законность ввоза в течение 30 дней с момента первой регистрации в сети;

«Черный список» — устройства, не прошедшие верификацию в установленный срок.

На текущий момент в «сером» списке находятся 886 003 уникальных IMEI-кода.

— Важно отметить, что данное количество не эквивалентно количеству устройств, поскольку одно устройство может содержать от 2 до 4 IMEI. В указанную цифру также входят IMEI, ожидающие подтверждения второго IMEI в связке с уже зарегистрированными устройствами (активированные дополнительные слоты), для которых владельцам требуется подать упрощенную заявку на верификацию. После подтверждения такие IMEI переводятся в «белый» список, — отметили в компании по верификации IMEI в Казахстане ATS MEDIAFON KZ.

По данным, предоставленным официальными дистрибьюторами и представителями брендов в РОО «Национальная лига потребителей», сегмент официального («белого») импорта демонстрирует рост на 20-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подтверждает эффективность внедренных мер.

