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    18:37, 11 Май 2024 | GMT +6

    Еще одна бронзовая медаль Grand Slam у дзюдоиста Абылайхана Жубаназара

    абылайхан жубаназар
    Фото: пресс-служба НОК Казахстана

    Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар (81 кг) на радость местной публике смог завершить выступление на турнире «Большого шлема» на третьем месте, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    дзюдо
    Фото: Kazinform

    В битве за бронзовую медаль казахстанец иппоном победил швейцарца Орелиена Бонферрони.

    — Абылайхан Жубаназар показывает стабильные результаты и входит в число претендентов на поездку в олимпийский Париж. На Grand Slam воспитанник отечественной школы дзюдо проявил высокие морально-волевые качества и добился желаемого результата. Для меня и многих специалистов его успех не стал неожиданностью, ведь Жубаназар регулярно доказывает свою состоятельность, — говорит судья национальной категории Бахыт Матышев.

    спорт
    Фото: пресс-служба ДРС

    Добавим, что второй соревновательный день принёс Казахстану 2 бронзовые награды. Ранее третьим местом отличился Бахытжан Абдурахманов (73 кг). Екатерина Токарева остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв 5 место.
    В заключительный соревновательный день на татами выйдут представители весовых категорий до 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин, а также до 70 кг, 78 и свыше 78 кг у женщин. Турнир проходит в Астане во дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо НОК
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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