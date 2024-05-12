Еще одна бронзовая медаль Grand Slam у дзюдоиста Абылайхана Жубаназара

Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар (81 кг) на радость местной публике смог завершить выступление на турнире «Большого шлема» на третьем месте, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Kazinform

В битве за бронзовую медаль казахстанец иппоном победил швейцарца Орелиена Бонферрони.

— Абылайхан Жубаназар показывает стабильные результаты и входит в число претендентов на поездку в олимпийский Париж. На Grand Slam воспитанник отечественной школы дзюдо проявил высокие морально-волевые качества и добился желаемого результата. Для меня и многих специалистов его успех не стал неожиданностью, ведь Жубаназар регулярно доказывает свою состоятельность, — говорит судья национальной категории Бахыт Матышев.

Фото: пресс-служба ДРС

Добавим, что второй соревновательный день принёс Казахстану 2 бронзовые награды. Ранее третьим местом отличился Бахытжан Абдурахманов (73 кг). Екатерина Токарева остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв 5 место.

В заключительный соревновательный день на татами выйдут представители весовых категорий до 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин, а также до 70 кг, 78 и свыше 78 кг у женщин. Турнир проходит в Астане во дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.