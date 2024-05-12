Бахытжан Абдурахманов завершил Grand Slam на пьедестале почета

Казахстанский дзюдоист Бахытжан Абдурахманов сумел проявить себя с самой лучшей стороны на домашнем турнире из серии «Большого шлема» Международного календаря дзюдо, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Фото: пресс-служба ФДК

Бахытжан Абдурахманов в битве за бронзу сумел проявить свои лучшие качества и выйти победителем встречи в противостоянии с уроженцем Ирландии Джошуа Грином.



- Бахытжан ярко провел турнир и по праву заслужил награду этого престижного соревнования. Ему не повезло в полуфинале с Данилом Лаврентьевым. Думаю, Абдурахманов в будущем обязательно себя ещё проявит и сумеет закрепиться в числе лидеров конкурентной весовой категории до 73 кг. Поздравляю Бахытжана и всю спортивную общественность страны с этим великолепным результатом, — отметил судья национальной категории Бахыт Матышев.