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    18:05, 11 Май 2024 | GMT +6

    Бахытжан Абдурахманов завершил Grand Slam на пьедестале почета

    Бахытжан Абдурахманов завершил Grand Slam на пьедестале почета
    Фото: пресс-служба ФДК

    Казахстанский дзюдоист Бахытжан Абдурахманов сумел проявить себя с самой лучшей стороны на домашнем турнире из серии «Большого шлема» Международного календаря дзюдо, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Бахытжан Абдурахманов завершил Grand Slam на пьедестале почета
    Фото: пресс-служба ФДК

    Бахытжан Абдурахманов в битве за бронзу сумел проявить свои лучшие качества и выйти победителем встречи в противостоянии с уроженцем Ирландии Джошуа Грином. 


    - Бахытжан ярко провел турнир и по праву заслужил награду этого престижного соревнования. Ему не повезло в полуфинале с Данилом Лаврентьевым. Думаю, Абдурахманов в будущем обязательно себя ещё проявит и сумеет закрепиться в числе лидеров конкурентной весовой категории до 73 кг. Поздравляю Бахытжана и всю спортивную общественность страны с этим великолепным результатом, — отметил судья национальной категории Бахыт Матышев.

    Бахытжан Абдурахманов завершил Grand Slam на пьедестале почета
    Фото: пресс-служба ФДК

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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