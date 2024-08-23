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    15:00, 23 Август 2024 | GMT +6

    Еще один участок Кульджинского тракта перекроют в Алматы

    ремонт дорог
    Фото: freepik

    В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Кульджинского тракта вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным акимата, с 23:00 23 августа до 07:00 25 августа движение будет перекрыто на участке от транспортной развязки Рыскулова - Кульджинский тракт до транспортной развязки Халиуллина - Кульджинский трак. При движении в северном направлении по ВОАД и улицы Халиуллина проезд будет открыт только на Талгарский тракт. По Кульджинскому тракту движение будет открыто только в северном направлении от проспекта Рыскулова.

    Еще один участок Кульджинского тракта перекроют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

    Ранее также был перекрыт участок Кульджинского тракта от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова. 

    Теги:
    Дороги Регионы Транспорт Строительство Алматы Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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