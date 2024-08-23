Еще один участок Кульджинского тракта перекроют в Алматы

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Кульджинского тракта вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата, с 23:00 23 августа до 07:00 25 августа движение будет перекрыто на участке от транспортной развязки Рыскулова - Кульджинский тракт до транспортной развязки Халиуллина - Кульджинский трак. При движении в северном направлении по ВОАД и улицы Халиуллина проезд будет открыт только на Талгарский тракт. По Кульджинскому тракту движение будет открыто только в северном направлении от проспекта Рыскулова.

Фото: акимат Алматы

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Ранее также был перекрыт участок Кульджинского тракта от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова.