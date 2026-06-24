Еще на одном участке трассы в Казахстане появился дефект из-за жары: движение восстановили

Дорожные службы выявили коробление цементобетонного покрытия на 216 км трассы «Астана — Щучинск» в направлении города Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

В этот период в регионе наблюдалась повышенная температура воздуха — порядка 36–38 градусов. При таких погодных условиях на участках с цементобетонным покрытием могут возникать внутренние температурные напряжения бетонных плит. Именно для своевременного выявления таких рисков дорожные службы на постоянной основе проводят обследование и профилактические мероприятия.

Сразу после выявления дефекта на участке были приняты меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Совместно с сотрудниками патрульной полиции было организовано регулирование транспортного потока, установлены временные дорожные знаки и технические средства организации дорожного движения.

Дефект был устранен в кратчайшие сроки. В настоящее время на данном направлении обеспечено безопасное движение.

Ранее из-за аномальной жары деформировалось дорожное покрытие на трассе Шымкент — Узбекистан.