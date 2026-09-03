Еще на одном участке трассы «Астана — Алматы» ограничат движение для грузовиков

На участке автомобильной дороги республиканского значения «Астана — Караганда — Алматы» км 1209 — 1201 (уч. г. Каскелен — с. Улан) проводятся работы по среднему ремонту, передает агентство Kazinform со ссылкой на Алматинский областной филиал АО НК «ҚазАвтоЖол».

В связи с проведением ремонтных работ с 4 по 10 сентября 2026 года ежедневно с 06:00 до 19:00 движение грузового автотранспорта будет временно ограничено.

Для грузового транспорта временный объезд будет организован по республиканской автомобильной дороге «БАКАД», а также по автомобильным дорогам местного значения «Алмалыбак — Жамбыл», «Алмалыбак — Улан», «Алмалыбак — Кошмамбет», «Алмалыбак — Елтай».

Движение легкового и общественного транспорта будет осуществляться по обочине.

Фото: KaзАвтоЖол

Участников дорожного движения просят учитывать временные ограничения при планировании маршрута, соблюдать требования дорожных знаков и указания регулировщиков.

Ранее в Алматинской области временно ограничили движение на участке автодороги «Астана — Караганда — Алматы» между Жибек Жолы и Каскеленом.

Кроме того, в 3 сентября в Алматинской области вводится ограничение движения грузового транспорта на участке республиканской автодороги Алматы — Тонкерис — Байсерке — Междуреченское — Астана — Алматы.