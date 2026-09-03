Грузовикам почти на месяц ограничили движение на трассе в Алматинской области

С 3 сентября в Алматинской области вводится ограничение движения грузового транспорта на участке республиканской автодороги Алматы — Тонкерис — Байсерке — Междуреченское — Астана — Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на «ҚазАвтоЖол».

Ограничение действует с 13:00 на участке с 20-го км в районе села Коктерек до 51-го км возле села Аксай.

На время ремонтных работ для грузового транспорта организован объезд. Проехать можно по республиканским трассам Алматы — Конаев, Конаев — Курты, Алматы — Шелек — Хоргос, а также по дороге местного значения Байсерке — Али.

Ориентировочная дата открытия участка — 30 сентября 2026 года.

В «ҚазАвтоЖол» рекомендуют водителям заранее планировать маршрут, соблюдать требования дорожных знаков и правила безопасности при движении по объездным дорогам.

Фото: Министерство транспорта Казахстана

Дополнительную информацию о состоянии республиканских трасс можно получить круглосуточно по номеру колл-центра 1403.

Напомним, ранее на этой же дороге Алматы — Тонкерис — Байсерке — Аксай с 28 по 31 августа перекрывали участок Байсерке — Коктерек из-за среднего ремонта. Ограничения при этом действовали только в ночное время.

Также до 10 сентября движение временно ограничили на участке трассы Астана — Караганда — Алматы между Жибек Жолы и Каскеленом. Ограничение связано с проведением среднего ремонта.