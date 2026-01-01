РУ
    Еще две дороги закрыты в Акмолинской и Карагандинской областях

    31 декабря 2025 года с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на трассах в двух регионах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

    закрытие дорог
    Кадр из видео

     Закрыто движение на следующих автодорогах республиканского значения:

    Акмолинская область:

    — на участке автодороги «Астана — Караганда (с обходом) — Алматы» км. 30-92 (уч. ПВП Жибек Жолы — гр.Карагандинской обл.);

    Карагандинская область:

    — на участке автодороги «Астана — Караганда (с обходом) — Алматы» км. 92-164 (гр.Акмолинской обл. — ПВП Темиртау);

    Ориентировочное время открытия дороги — 01 января 2026 года в 09:00 часов.

    Ранее сообщалось об ограничении движения в четырех областях Казахстана.

