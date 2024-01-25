Еще два землетрясения произошло на территории Китая

Сетью сейсмических станций МЧС РК зарегистрированы еще два землетрясения подряд недалеко от Алматы, передает агентство Kazinform.

25 января в 02:35 мин 09 сек алматинского времени (24 января в 20 час 35 мин 09 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 258 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 11.9.

Магнитуда MPV 5.1.

Координаты эпицентра 41.34° с.ш. 78.78° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) - г. Алматы 2 балла.

25 января в 04 час 21 мин 46 сек алматинского времени (24 января в 22 час 21 мин 46 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 273 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 13.2.

Магнитуда MPV 5.9.

Координаты эпицентра 41.05° с.ш. 78.50° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) - г. Алматы 2 балла.

Ранее сообщалось еще о трех землетрясениях подряд близ Алматы и четырех новых толчках.